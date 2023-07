Miera nezamestnanosti na Slovensku v júni veľmi mierne stúpla, dôvodom sú absolventi vysokých škôl

Ustálený ukazovateľ PDU

Pozitívne zmeny aj v iných kategóriách

Zvýšenie spôsobili absolventi

Dominovali ekonomické vedy

20.7.2023 (SITA.sk) - Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku sa v júni tohto roka medzimesačne zvýšila o 0,02 percentuálneho bodu na 5,12 percenta. Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU), ktorý je od začiatku tohto roka novým hlavným ukazovateľom o nezamestnanosti na Slovensku, v minulom mesiaci medzimesačne vzrástol takisto o 0,02 percentuálneho bodu, a to na 3,92 percenta.Mierny nárast miery nezamestnanosti spôsobil zvýšený prílev absolventov vysokých škôl do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Hlavný ukazovateľ PDU v júni vzrástol po štyroch mesiacoch poklesu. V tlačovej správe o tom informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ukazovateľ PDU sa prvýkrát v tomto roku vo všetkých okresoch Slovenska ustálil pod hranicou 10 percent. Ešte v januári tohto roka evidovalo ústredie práce ukazovateľ PDU nad úrovňou 10 percent v šiestich okresoch. Išlo o okresy Rimavská Sobota, Revúca, Kežmarok, Vranov nad Topľou, Rožňava a Medzilaborce.V máji presahoval PDU 10-percentnú hranicu už iba v okrese Kežmarok. V júni sa vďaka poklesu o viac ako pol percentuálneho bodu zaradil aj okres Kežmarok k ostatným okresom Slovenska s PDU pod úrovňou 10 percent.Pozitívny vývoj je od začiatku roka aj v prípade ľudí bez práce vo veku nad 50 rokov, ich počet v evidencii uchádzačov o zamestnanie postupne klesol z januárových 53,3 tisíca osôb na júnových 50,3 tisíca osôb. Množstvo ľudí, ktorí sú v evidencii viac ako 12 mesiacov, sa od januára postupne znížil zo 74,2 tisíca osôb na júnových 70,5 tisíca osôb.Hlavným dôvodom mierneho nárastu nezamestnanosti bolo zvýšenie počtu absolventov vysokých škôl v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Kým v máji bolo v evidencii 2 116 ľudí, ktorí ukončili vysokoškolské vzdelanie najneskôr pred dvoma rokmi, v júni to bolo až 5 500 osôb.„Takmer tri a pol tisíca mladých ľudí pribudlo na úradoch práce, no v sumáre nám na konci júna medzimesačne pribudlo v evidencii iba 509 osôb. To znamená, že množstvo ľudí, vrátane starších ako 50 rokov či dlhodobo nezamestnaných, si v júni našlo prácu,“ zhodnotil vývoj štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Ústredie práce evidovalo v júni najviac tohtoročných absolventov z Univerzity Komenského, z Prešovskej univerzity a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Najviac uchádzačov o zamestnanie absolvovalo vzdelávanie v odboroch z kategórie ekonomické vedy, nelekárske zdravotnícke vedy a lekárske vedy.