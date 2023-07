Polícia obvinila poslanca národnej rady. Tak vyzerajú rozviazané ruky, povedal Hamran (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

20.7.2023 (SITA.sk) - Polícia v týchto dňoch obvinila poslanca Národnej rady SR . Na štvrtkovej tlačovej konferencii to povedal prezident Policajného zboru SR „Doručuje sa vznesenie obvinenia, takže určite to nebudeme konkretizovať," povedal Hamran. Doplnil, že polícia koná bez rozdielu a bez ohľadu na to, že kto sa kde nachádza v politickom spektre. „Tak vyzerajú rozviazané ruky polície," dodal Hamran.