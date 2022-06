Miera nezamestnanosti presahuje 15 percent v piatich okresoch, najviac ľudí bez práce je v Hlohovci

Kežmarok jeden s najvyššou nezamestnanosťou

Najnižšia nezamestnanosť v okrese Sobrance

Miera nezamestnanosti by sa mala stabilizovať

24.6.2022 (Webnoviny.sk) - Okres Rimavská Sobota zostal aj v máji okresom s najvyššou mierou nezamestnanosti na Slovensku. Medzimesačne pritom klesla o 0,43 percentuálneho bodu na 19,74 percenta. Druhú najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti mal minulý mesiac okres Revúca, a to 17,59 percenta.Oproti aprílu išlo o pokles o 0,62 percentuálneho bodu. Do trojice okresov s najvyššou nezamestnanosťou sa zaradil okres Kežmarok. V tomto okrese sa miera evidovanej nezamestnanosti znížila o 0,20 percentuálneho bodu na 17,41 percenta.Nad úrovňou 15 percent bola miera nezamestnanosti aj v okresoch Sabinov a Vranov nad Topľou. Vyplýva to z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Miera evidovanej nezamestnanosti v minulom mesiaci klesla v 75 okresoch, vzrástla v dvoch okresoch a v dvoch okresoch sa jej výška nezmenila. Nezamestnanosť pritom najviac medzimesačne stúpla v okrese Hlohovec, a to o 0,07 percentuálneho bodu.Najviac sa nezamestnanosť oproti aprílu tohto roka znížila v okrese Sobrance, o 0,96 percentuálneho bodu. Najnižšia miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku bola na konci minulého mesiaca v okrese Trenčín.Z celkového počtu ekonomicky aktívnych osôb bolo v tomto okrese 2,50 percenta disponibilných nezamestnaných, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce. Mieru evidovanej nezamestnanosti pod tromi percentami vykázali aj okresy Ilava, Bratislava V, Nitra, Piešťany a Hlohovec.V okrese Ilava miera evidovanej nezamestnanosti minulý mesiac dosiahla 2,65 percenta, v okrese Bratislava V 2,66 percenta, v okrese Nitra 2,83 percenta, v okrese Piešťany 2,84 percenta a v okrese Hlohovec 2,99 percenta.Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v máji medzimesačne klesla o 0,19 percentuálneho bodu na 6,35 percenta. Na pondelkovej tlačovej besede o tom informoval minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak Sme rodina ).Pokles miery nezamestnanosti sa podľa neho zrýchlil medzimesačne, aj medziročne. Očakáva, že miera nezamestnanosti sa v nasledujúcich mesiacoch stabilizuje.„Neočakávam pokles nezamestnanosti v júni a v júli, keďže do evidencie prichádzajú absolventi," povedal.