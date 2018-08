Miera nezamestnanosti v Turecku klesla v máji pod 10 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ankara 15. augusta (TASR) - Nezamestnanosť v Turecku v máji klesla, pričom sa dostala pod 10 %. Ukázali to v stredu zverejnené údaje tureckého štatistického úradu Turkstat.Miera nezamestnanosti dosiahla v máji 9,9 % oproti 10,4-% úrovni v rovnakom mesiaci minulého roka. Počet nezamestnaných sa znížil z 3,22 milióna na 3,13 milióna.Podľa údajov Turkstatu klesla aj nezamestnanosť mladých ľudí. Vo vekovej kategórii od 15 do 24 rokov dosiahla v máji 17,8 %, zatiaľ čo pred rokom to bolo 19,8 %.Po úprave o sezónne vplyvy zaznamenala celková nezamestnanosť v máji v Turecku 10,6 %, pred rokom predstavovala 11,1 %. V porovnaní s aprílom mierne vzrástla, keď v danom mesiaci dosiahla 10,3 %.