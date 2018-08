Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 15. augusta (TASR) - Rast inflácie v Británii sa v júli zrýchlil, prvýkrát od novembra 2017. A tiež po tom, ako si v predchádzajúcich troch mesiacoch udržoval stabilné tempo. Oznámil to v stredu štatistický úrad ONS.Konkrétne, spotrebiteľské ceny v Spojenom kráľovstve sa v júli medziročne zvýšili o 2,5 % po tom, ak sa tri mesiace v rade ich rast udržal na úrovni 2,4 %.Analytici takýto výsledok očakávali. Inflácia pritom zrýchlila prvýkrát od novembra minulého roka, keď bola na úrovni 3,1 % v dôsledku oslabenia libry po referende o brexite v júni 2016, a následne začala klesať.Júlové zrýchlenie inflácie poukazuje na pomalé oživenie výdavkov domácnosti. Mnohé z nich však majú stále pocit veľkých inflačných tlakov, keďže spotrebiteľské ceny sa zvyšujú približne rovnako ako ich platy.ONS v utorok informoval, že priemerná mzda, vrátane odmien, za tri mesiace do konca júna stúpla o 2,4 %.Zo štatistík ďalej vyplýva, že jadrová inflácia, bez cien energií, potravín, alkoholických nápojov a tabaku zostala v júli na júnovej úrovni 1,9 % .Ani v medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v júli nezmenili tak, ako ekonómovia predpovedali.Oficiálne údaje tiež ukázali, že trh s nehnuteľnosťami v krajine sa ešte nezotavil z poklesu po referende o brexite a je stále slabý. Ceny nehnuteľností rástli v júni najpomalšie za päť rokov, pričom v Londýne dokonca klesli a najstrmšie od roku 2009.Podľa ONS ceny nehnuteľností na celom území Spojeného kráľovstva ako celku sa v júni zvýšili o 3 % ( o 3,5 % v máji). To bol ich najslabší nárast od augusta 2013. V Londýne pritom ceny nehnuteľností v júni klesli o 0,7 %, najviac od septembra 2009, počas globálnej finančnej krízy.