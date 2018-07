Miera rizika chudoby alebo sociálneho vylúčenia v roku 2017 klesla

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. júla (TASR) – Približne 856.000 ľudí na Slovensku bolo v roku 2017 ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením. Predstavuje to 16,3 % z celkového počtu obyvateľov. Miera rizika tak klesla v porovnaní s predchádzajúcim rokom, keď bolo ohrozených 18,1 % obyvateľov SR, vo všetkých ukazovateľoch. Informuje o tom správa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenska za rok 2017, ktorú v stredu vzala na vedomie vláda.Vývoj miery rizika chudoby ovplyvňuje sociálno-ekonomická situácia v krajine a tiež vývoj príjmovej situácie v domácnostiach. Podľa materiálu rezortu práce došlo k výraznému poklesu oproti zisteniam z roku 2016 na všetkých troch úrovniach ukazovateľov monitorujúcich chudobu alebo sociálne vylúčenie – v prípade príjmovej chudoby, závažnej materiálnej deprivácie aj veľmi nízkej intenzity práce.Zisťovanie z roku 2016 preukázalo, že najviac ohrozené rizikom chudoby alebo sociálnym vylúčením boli neúplné rodiny s deťmi, viacpočetné rodiny s viac ako troma deťmi a tiež jednotlivci. "Z hľadiska vekového rozdelenia sú najrizikovejšou skupinou práve deti vo veku 0 - 17 rokov (24,8 %, t. j. pod priemerom EU28 - 25,9 %), resp. deti vo veku 0 – 15 rokov (24,4 %, t. j. pod priemerom EU28 – 26,4 %)," konštatuje rezort práce s tým, že na základe zisťovania z minulého roka došlo k poklesu miery rizika chudoby alebo sociálneho vylúčenia v prípade detí vo veku 0 – 17 rokov.uvádza v správe rezort práce. Zároveň dodáva, že celkovo je miera rizika chudoby u mužov a žien pomerne vyrovnaná, v jednotlivých vekových kategóriách sú však významné rodové rozdiely. Medziročne sa rodový rozdiel znížil v prospech žien v kategóriách do 18 rokov a v kategórii 65 a viacročných.Najnižšie riziko chudoby podľa typu domácností bolo zaznamenané pri domácnostiach s dvoma dospelými, kde aspoň jeden z nich má viac ako 65 rokov. Najrizikovejšie typy domácností sú rodiny s tromi a viac deťmi, osamelí rodičia s najmenej jedným dieťaťom a jednotlivci mladší ako 65 rokov. V týchto kategóriách zároveň došlo k zvýšeniu miery rizika chudoby oproti predchádzajúcemu roku. Riziko chudoby domácností sa zároveň zvyšuje o to viac, čím je pracovná intenzita členov domácností nižšia, konštatuje rezort práce.V pretrvávajúcom riziku chudoby bolo podľa zisťovania z roku 2016 na Slovensku 7,7 % osôb. SR patrí v porovnaní s inými krajinami Európskej únie medzi štáty s nižším podielom ľudí žijúcich v pretrvávajúcej chudobe.priblížilo ministerstvo v materiáli.