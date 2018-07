Zákon o registri mimovládnych organizácií predloží Saková v septembri

Na archívnej snímke ministerka vnútra SR Denisa Saková. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. júla (TASR) - Ministerka vnútra SR Denisa Saková (Smer-SD) predloží do parlamentu zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií v septembri. Uviedla to počas pondelňajšieho stretnutia s predstaviteľmi mimovládnych organizácií. Návrh zákona by mal zahŕňať legislatívny rámec ich pôsobenia a financovania.Saková upozornila, že jej snahou je, aby bol zákon o registri mimovládnych organizácií odsúhlasený v podobe, v akej ho vypracovalo ministerstvo vnútra a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s mimovládnymi organizáciami.povedala Saková zástupcom organizácií.Predstavitelia občianskeho sektora sa zjednotili v rámci Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie (MNO), ktorú vnímajú ako priestor na dialóg so štátom.povedal po stretnutí s ministerkou Marcel Zajac, predseda Komory mimovládnych organizácií v Rade vlády pre MNO.