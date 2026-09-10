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10. septembra 2026
Mieri Smer-SD v prieskume na tretie miesto? Za Progresívnym Slovenskom výraznejšie zaostal a na päty mu začala šliapať Republika
Stranám súčasnej koalície by sa nepodarilo zostaviť koalíciu. Najnovší prieskum potvrdil prvenstvo Progresívneho ...
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10.9.2026 (SITA.sk) - Stranám súčasnej koalície by sa nepodarilo zostaviť koalíciu.
Najnovší prieskum potvrdil prvenstvo Progresívneho Slovenska. Smer-SD skončil za progresívcami s výraznejším odstupom. Ukázal to septembrový volebný prieskum agentúry NMS Market Research. Ak by sa parlamentné voľby konali začiatkom septembra, zvíťazilo by v nich hnutie Progresívne Slovensko s podporou 21,6 percenta.
Hnutie si tak medzimesačne polepšilo o 2,4 percentuálneho bodu. Za progresívcami by nasledovala strana Smer-SD, ktorá by vo voľbách získala 16,2 percenta hlasov. Smer tak oproti uplynulému mesiacu mierne klesol. Agentúra vykonávala prieskum od 2. do 7. septembra na vzorke 1 004 respondentov.
Na treťom mieste skončilo hnutie Republika, ktoré podporuje 15,6 percenta voličov. Rovnako ako Progresívne Slovensko aj Republika si oproti minulému mesiacu polepšila o 2,4 percentuálneho bodu a začala tak Smeru šliapať na päty. Od najsilnejšej strany súčasnej koalície tak Republiku delí len 0,6 percentuálneho bodu.
Štvrtou najsilnejšou stranou by bolo Hnutie Slovensko s rovnými deviatimi percentami. Do parlamentu by sa ďalej dostala aj strana Sloboda a Solidarita (6,8 %), strana Hlas-SD (6,4 %) aj Kresťanskodemokratické hnutie (5,8 %). Do Národnej rady SR by sa tesne nedostali Demokrati s podporou 4,8 percenta.
Maďarská aliancia získala v prieskume 3,1 percenta, hnutie Sme rodina rovné tri percentá a Právo na pravdu 2,1 percenta. Zvyšné politické subjekty neprekročili hranicu dvoch percent, a to vrátane koaličnej Slovenskej národnej strany, ktorú by volilo len 1,9 percenta voličov.
Do parlamentu by sa tak dostalo sedem strán. Progresívci by získali 40 kresiel, Smer-SD 30 a Republika 29. Hnutie Slovensko by obsadilo 16 kresiel, strana Sloboda a Solidarita a Hlas-SD by získali zhodne po 12 mandátov a kresťanskí demokrati by mali 11 poslancov.
Stranám súčasnej koalície by sa nepodarilo zostaviť koalíciu. Národniari by sa do parlamentu už nedostali, a stranám Smer-SD a Hlas-SD by nepomohlo ani hnutie Republika, s ktorým by mali 71 mandátov. Opozícii by sa väčšinu podarilo zostaviť len s pomocou Hnutia Slovensko.
Agentúra NMS sa pozrela na dáta aj z pohľadu prelivu voličov. Ako priblížila, Progresívne Slovensko si v porovnaní s voľbami v roku 2023 dokázalo udržať tri štvrtiny svojich voličov. Najväčší odliv voličov progresívcov pritom smeroval k liberálom, Hnutiu Slovensko a Demokratom.
„Práve tieto tri subjekty spolu s KDH a Hlasom sú aj najväčším zdrojom nových voličov, ktorými si tento odliv progresívci kompenzovali,“ doplnila agentúra. Smer si od volieb v roku 2023 udržal viac ako polovicu voličov, pričom pätina prešla k Republike. Z ďalších voličov sa stali nerozhodnutí, prípadne sa prikláňajú k Hlasu. Strana Hlas-SD si od volieb dokázala udržať iba tretinu voličov. Sklamaní voliči Hlasu sa stali najmä nerozhodnutými voličmi, čo sa týka každého ôsmeho voliča.
Zvyšok prechádza k iným stranám, najčastejšie k Republike, Smeru, kresťanským demokratom a k strane Slobode a Solidarite. Hnutie Slovensko, v čase volieb 2023 ešte ako OĽaNO, si dokázalo udržať necelú polovicu voličov. Sklamaných voličov hnutia oslovujú najmä progresívci, Demokrati či strana Za ľudí. Zároveň však práve Matovičovo hnutie dokáže oslovovať sklamaných voličov Progresívneho Slovenska, Demokratov a tiež Kresťanskodemokratického hnutia.
Ako agentúra ďalej priblížila, kresťanskí demokrati prišli o polovicu voličov z roku 2023. Tí sa presunuli buď k nerozhodnutým, alebo k stranám Demokrati, Progresívne Slovensko a dokonca aj k Republike. Liberáli si udržali iba tretinu voličov. Ich sklamaní voliči si vyberajú progresívcov, Republiku, prípadne Demokratov.
Nových voličov Sloboda a Solidarita získava najviac od Progresívneho Slovenska, Hlasu a Demokratov. Republika sa do parlamentu v roku 2023 nedostala. Podľa agentúry NMS preto nie je prekvapujúce, že si hnutie zachovalo osem z desiatich voličov spred troch rokov. K Republike sa najviac prikláňajú sklamaní priaznivci súčasných koaličných strán.
Zdroj: SITA.sk - Mieri Smer-SD v prieskume na tretie miesto? Za Progresívnym Slovenskom výraznejšie zaostal a na päty mu začala šliapať Republika © SITA Všetky práva vyhradené.
Najnovší prieskum potvrdil prvenstvo Progresívneho Slovenska. Smer-SD skončil za progresívcami s výraznejším odstupom. Ukázal to septembrový volebný prieskum agentúry NMS Market Research. Ak by sa parlamentné voľby konali začiatkom septembra, zvíťazilo by v nich hnutie Progresívne Slovensko s podporou 21,6 percenta.
Hnutie si tak medzimesačne polepšilo o 2,4 percentuálneho bodu. Za progresívcami by nasledovala strana Smer-SD, ktorá by vo voľbách získala 16,2 percenta hlasov. Smer tak oproti uplynulému mesiacu mierne klesol. Agentúra vykonávala prieskum od 2. do 7. septembra na vzorke 1 004 respondentov.
Obsadenie ďalších miest
Na treťom mieste skončilo hnutie Republika, ktoré podporuje 15,6 percenta voličov. Rovnako ako Progresívne Slovensko aj Republika si oproti minulému mesiacu polepšila o 2,4 percentuálneho bodu a začala tak Smeru šliapať na päty. Od najsilnejšej strany súčasnej koalície tak Republiku delí len 0,6 percentuálneho bodu.
Štvrtou najsilnejšou stranou by bolo Hnutie Slovensko s rovnými deviatimi percentami. Do parlamentu by sa ďalej dostala aj strana Sloboda a Solidarita (6,8 %), strana Hlas-SD (6,4 %) aj Kresťanskodemokratické hnutie (5,8 %). Do Národnej rady SR by sa tesne nedostali Demokrati s podporou 4,8 percenta.
Maďarská aliancia získala v prieskume 3,1 percenta, hnutie Sme rodina rovné tri percentá a Právo na pravdu 2,1 percenta. Zvyšné politické subjekty neprekročili hranicu dvoch percent, a to vrátane koaličnej Slovenskej národnej strany, ktorú by volilo len 1,9 percenta voličov.
Smer a Hlas by koalíciu nezostavili ani s Republikou
Do parlamentu by sa tak dostalo sedem strán. Progresívci by získali 40 kresiel, Smer-SD 30 a Republika 29. Hnutie Slovensko by obsadilo 16 kresiel, strana Sloboda a Solidarita a Hlas-SD by získali zhodne po 12 mandátov a kresťanskí demokrati by mali 11 poslancov.
Stranám súčasnej koalície by sa nepodarilo zostaviť koalíciu. Národniari by sa do parlamentu už nedostali, a stranám Smer-SD a Hlas-SD by nepomohlo ani hnutie Republika, s ktorým by mali 71 mandátov. Opozícii by sa väčšinu podarilo zostaviť len s pomocou Hnutia Slovensko.
Dáta z pohľadu voličov
Agentúra NMS sa pozrela na dáta aj z pohľadu prelivu voličov. Ako priblížila, Progresívne Slovensko si v porovnaní s voľbami v roku 2023 dokázalo udržať tri štvrtiny svojich voličov. Najväčší odliv voličov progresívcov pritom smeroval k liberálom, Hnutiu Slovensko a Demokratom.
„Práve tieto tri subjekty spolu s KDH a Hlasom sú aj najväčším zdrojom nových voličov, ktorými si tento odliv progresívci kompenzovali,“ doplnila agentúra. Smer si od volieb v roku 2023 udržal viac ako polovicu voličov, pričom pätina prešla k Republike. Z ďalších voličov sa stali nerozhodnutí, prípadne sa prikláňajú k Hlasu. Strana Hlas-SD si od volieb dokázala udržať iba tretinu voličov. Sklamaní voliči Hlasu sa stali najmä nerozhodnutými voličmi, čo sa týka každého ôsmeho voliča.
Zostatok voličov
Zvyšok prechádza k iným stranám, najčastejšie k Republike, Smeru, kresťanským demokratom a k strane Slobode a Solidarite. Hnutie Slovensko, v čase volieb 2023 ešte ako OĽaNO, si dokázalo udržať necelú polovicu voličov. Sklamaných voličov hnutia oslovujú najmä progresívci, Demokrati či strana Za ľudí. Zároveň však práve Matovičovo hnutie dokáže oslovovať sklamaných voličov Progresívneho Slovenska, Demokratov a tiež Kresťanskodemokratického hnutia.
Ako agentúra ďalej priblížila, kresťanskí demokrati prišli o polovicu voličov z roku 2023. Tí sa presunuli buď k nerozhodnutým, alebo k stranám Demokrati, Progresívne Slovensko a dokonca aj k Republike. Liberáli si udržali iba tretinu voličov. Ich sklamaní voliči si vyberajú progresívcov, Republiku, prípadne Demokratov.
Nových voličov Sloboda a Solidarita získava najviac od Progresívneho Slovenska, Hlasu a Demokratov. Republika sa do parlamentu v roku 2023 nedostala. Podľa agentúry NMS preto nie je prekvapujúce, že si hnutie zachovalo osem z desiatich voličov spred troch rokov. K Republike sa najviac prikláňajú sklamaní priaznivci súčasných koaličných strán.
Zdroj: SITA.sk - Mieri Smer-SD v prieskume na tretie miesto? Za Progresívnym Slovenskom výraznejšie zaostal a na päty mu začala šliapať Republika © SITA Všetky práva vyhradené.
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