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10. septembra 2026
Protikorupčná jednotka zasahuje v Prešove, polícia spustila akciu s krycím názvom Penzión
Tagy: Policajná akcia Vyšetrovanie
Polícia od ranných hodín vykonáva v Prešove policajnú akciu s krycím názvom „Penzión“. Príslušníci protikorupčnej jednotky
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10.9.2026 (SITA.sk) - Polícia od ranných hodín vykonáva v Prešove policajnú akciu s krycím názvom „Penzión“.
Príslušníci protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru od ranných hodín vykonávajú v Prešove policajnú akciu s krycím názvom „Penzión“. Ako ďalej policajné prezídium informovalo, v súčasnosti sa zabezpečujú procesné úkony.
Vzhľadom na aktuálne štádium vyšetrovania a s cieľom nenarušiť jeho ďalší priebeh zatiaľ polícia neposkytuje bližšie informácie.
„O ďalšom vývoji budeme informovať, keď to procesná situácia umožní,“ uviedla polícia.
Zdroj: SITA.sk - Protikorupčná jednotka zasahuje v Prešove, polícia spustila akciu s krycím názvom Penzión © SITA Všetky práva vyhradené.
Príslušníci protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru od ranných hodín vykonávajú v Prešove policajnú akciu s krycím názvom „Penzión“. Ako ďalej policajné prezídium informovalo, v súčasnosti sa zabezpečujú procesné úkony.
Vzhľadom na aktuálne štádium vyšetrovania a s cieľom nenarušiť jeho ďalší priebeh zatiaľ polícia neposkytuje bližšie informácie.
„O ďalšom vývoji budeme informovať, keď to procesná situácia umožní,“ uviedla polícia.
Zdroj: SITA.sk - Protikorupčná jednotka zasahuje v Prešove, polícia spustila akciu s krycím názvom Penzión © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Policajná akcia Vyšetrovanie
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