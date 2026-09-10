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10. septembra 2026

Protikorupčná jednotka zasahuje v Prešove, polícia spustila akciu s krycím názvom Penzión


Tagy: Policajná akcia Vyšetrovanie

Polícia od ranných hodín vykonáva v Prešove policajnú akciu s krycím názvom „Penzión“. Príslušníci protikorupčnej jednotky



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ubok2 10.9.2026 (SITA.sk) - Polícia od ranných hodín vykonáva v Prešove policajnú akciu s krycím názvom „Penzión“.


Príslušníci protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru od ranných hodín vykonávajú v Prešove policajnú akciu s krycím názvom „Penzión“. Ako ďalej policajné prezídium informovalo, v súčasnosti sa zabezpečujú procesné úkony.

Vzhľadom na aktuálne štádium vyšetrovania a s cieľom nenarušiť jeho ďalší priebeh zatiaľ polícia neposkytuje bližšie informácie.

„O ďalšom vývoji budeme informovať, keď to procesná situácia umožní,“ uviedla polícia.

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Zdroj: SITA.sk - Protikorupčná jednotka zasahuje v Prešove, polícia spustila akciu s krycím názvom Penzión © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Policajná akcia Vyšetrovanie
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