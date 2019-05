Mierna lavínová hrozba platí len v najvyšších polohách V. Tatier

Foto: Ilustračné foto: TASR/Ľuboš Pitoňák Foto: Ilustračné foto: TASR/Ľuboš Pitoňák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liptovský Hrádok 6. mája (TASR) - V najvyšších polohách Vysokých Tatier platí v pondelok mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Malá lavínová hrozba (prvý stupeň) trvá v najvyšších polohách Západných a Nízkych Tatier. Vo Veľkej a Malej Fatre je už len nesúvislá snehová pokrývka.Podľa Martina Buliaka zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby je starý podkladový sneh už firnový a všeobecne dobre spevnený.upozornil.V pondelok ráno bolo na horách polooblačné až zamračené počasie. Fúkal silný severný až severozápadný vietor. Teplota vzduchu sa ráno o 7.00 h pohybovala v rozpätí od mínus šesť do plus tri stupne Celzia. Za posledných 24 hodín pripadlo do desať centimetrov nového prachového snehu prevažne na severných orientáciách Vysokých Tatier.