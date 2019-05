Brunejský sultán nechce uplatňovanie trestu smrti za homosexuálny styk

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bandar Seri Begawan 6. mája (TASR) - Brunejský sultán Hassanal Bolkiah v nedeľu oznámil, že trest smrti ukameňovaním za homosexuálny pohlavný styk a cudzoložstvo sa v krajine nebude uplatňovať. V pondelok o tom informovala agentúra AFP.Svoje rozhodnutie sultán oznámil v nedeľu v televíznom prejave k začiatku moslimského pôstneho mesiaca ramadán. Šlo o jeho prvé vystúpenie pred verejnosťou od začiatku apríla, keď oznámil, že si želá, aby sa v Bruneji presadzovalo učenie islamu ráznejším spôsobom.Zbierka islamských zákonov, ktoré platia od začiatku apríla, zavádzala trest smrti za homosexuálny pohlavný styk, cudzoložstvo, znásilnenie alebo sexuálne praktiky, akou je napríklad zoofília, či odťatie ruky alebo nohy za krádež. Smrťou mali byť trestané aj lúpeže a urážky alebo hanobenie proroka Mohameda.Tieto zmeny v brunejskom zákonodarstve vyvolali v zahraničí kritiku, pobúrenie a volanie po bojkote hotelov, ktoré sultanát po svete vlastní.Brunej, ktorý má prevažne moslimskú populáciu, má dvojaký súdny systém - civilné súdy a nábožensko-právne tribunály, ktoré sa zaoberajú najmä kauzami súvisiacimi s manželstvom a dedičskými konaniami.Za spáchanie niektorých trestných činov mohli súdy podľa občianskeho trestného zákonníka vyniesť trest smrti, na ktorého vykonávanie však v Bruneji už niekoľko desaťročí platí moratórium. Sultánovo vyhlásenie z nedele naznačuje, že tento stav sa implementovaním moslimského trestného zákonníka nezmení a moratórium bude platiť aj naďalej.V pondelok sa však objavila výzva na úplné stiahnutie nového trestného zákonníka vychádzajúceho z konzervatívnej interpretácie moslimského práva šaría. Ľudskoprávne organizácie a aktivisti deklarovali, že sultánove ústupky nie sú dostatočné." uviedol Matthew Woolfe, zakladateľ právnickej skupiny The Brunei Project. Vyhlásil tiež, že sultán sa nevyjadril k obavám týkajúcim sa ohrozenia ľudských práv pri uplatňovaní práva šaría.Woolfe poukázal na to, že maximálny trest za homosexuálny styk medzi mužmi podľa šaríe je smrť ukameňovaním. Ten sa podľa sultána síce nebude uplatňovať, alemôžu byť odsúdení na dlhé väzenie alebo palicovanie. Ženám odsúdeným za sexuálny vzťah s inými ženami hrozí 40 úderov trstenicou alebo väzenie do desať rokov.V islamskom trestnom zákonníku zostávajú aj tresty bičovania, väzenia alebo amputácie končatín za krádež a nie je jasné, ako a či sa budú vykonávať.Sultán Hassanal Bolkiah, ktorý v krajine vládne od roku 1967 ako konzervatívny absolutistický monarcha, zavedenie nového trestného zákonníka oznámil už v roku 2013. Proces však zdržal odpor ľudskoprávnych skupín a riešenie praktických záležitostí okolo legislatívy.