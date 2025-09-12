Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

12. septembra 2025

Mierové rokovania s Ukrajinou sú pozastavené, vyhlásil Putinov hovorca


Tagy: Mierové rokovania o Ukrajine rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine

Kremeľ v piatok oznámil, že mierové rozhovory medzi Ruskom a Ukrajinou sú „pozastavené". „Naši vyjednávači majú možnosť komunikovať ...



china_russia__40863 676x451 12.9.2025 (SITA.sk) - Kremeľ v piatok oznámil, že mierové rozhovory medzi Ruskom a Ukrajinou sú „pozastavené“. „Naši vyjednávači majú možnosť komunikovať prostredníctvom kanálov. Zatiaľ je však pravdepodobne presnejšie hovoriť o pozastavení,“ povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. „Nemôžete nosiť ružové okuliare a očakávať, že proces rokovaní prinesie okamžité výsledky,“ dodal.


Americký prezident Donald Trump sa síce zasadzuje za dohodu o ukončení bojov a zapojil sa do sérií diplomatických aktivít vrátane privítania Vladimira Putina na Aljaške, ale Moskva pokračuje vo svojej ofenzíve a leteckých útokoch. Putin okrem toho v podstate vylúčil stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

Minulý týždeň Rusko proti Ukrajine podniklo svoj najväčší letecký útok v histórii, ktorý si vyžiadal obete na životoch a plamene zachvátili vládnu budovu v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev.

Tri kolá priamych mierových rozhovorov medzi Ruskom a Ukrajinou v Istanbule nepriniesli nič viac ako výmenu zajatcov. Rusko totiž má sériu požiadaviek vrátane toho, aby sa Ukrajina úplne vzdala aj tých časti Donbasu, ktoré sa Moskve už viac ako 3,5 roka nedarí dobyť.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine





Zdroj: SITA.sk - Mierové rokovania s Ukrajinou sú pozastavené, vyhlásil Putinov hovorca © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mierové rokovania o Ukrajine rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine
