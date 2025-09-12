Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

PRORECO: Líder v priemyselných podlahách už viac ako štvrťstoročie


Vďaka moderným technológiám, skúsenému tímu a dôrazu na kvalitu sa stala spoľahlivým partnerom pre automobilový, logistický či potravinársky priemysel. Spoločnosť



jcp_5543 2 676x423 12.9.2025 (SITA.sk) - Vďaka moderným technológiám, skúsenému tímu a dôrazu na kvalitu sa stala spoľahlivým partnerom pre automobilový, logistický či potravinársky priemysel.


Spoločnosť PRORECO patrí už viac ako štvrťstoročie medzi lídrov v oblasti realizácie priemyselných podláh na Slovensku a v strednej Európe. Od svojho založenia v roku 1999 sa sústreďuje na poskytovanie komplexných riešení priemyselných podláh – od návrhu cez samotnú realizáciu až po následný servis. V priebehu svojej existencie zrealizovala viac ako 13 mil. m² priemyselných podláh. Spoločnosť sa môže pochváliť jedným z najmodernejších strojových parkov nielen na Slovensku.

Laser Screed ako revolúcia


Už v roku 2005 priniesla ako prvá na domáci trh priemyselných podláh technológiu Laser Screed, ktorá umožňuje vysoko presnú a rýchlu realizáciu veľkých betónových plôch. Dnes disponuje viacerými modernými Laser Screed strojmi, ktoré sú základom efektivity a kvality pri veľkoobjemových projektoch. K technologickej výbave patria aj ďalšie špecializované stroje, ktoré umožňujú flexibilne reagovať na požiadavky trhu.

Riešenia pre rôzne odvetvia


Podlahy od PRORECO nachádzajú uplatnenie v širokom spektre priemyslu – automobilovom, logistickom, elektrotechnickom, ale tiež v potravinárskom či farmácii. Už vo fáze návrhu sa zohľadňujú špecifiká rôznych prevádzok s cieľom navrhnúť riešenie presne na mieru požiadavkám investora.

Činnosť firmy presahuje hranice Slovenska – dlhodobo realizuje projekty v Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Nemecku a v škandinávskych krajinách, kde uplatňuje svoje know-how na rôznorodých trhoch.

Dôraz na kvalitu a udržateľnosť


PRORECO si zakladá na odbornosti svojho tímu, stabilnom zázemí a zodpovednom prístupe k projektom. Vysoká kvalita, spoľahlivosť a inovatívne riešenia jej dlhodobo zabezpečujú postavenie lídra v segmente priemyselných podláh. Spoločnosť zároveň sleduje trendy v oblasti udržateľnosti a energetickej efektívnosti, ktoré vníma ako kľúčové pre budúcnosť stavebníctva. Jej cieľom je prinášať riešenia, ktoré spájajú technológie, skúsenosti a dlhodobú hodnotu pre klientov aj pre celé odvetvie.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - PRORECO: Líder v priemyselných podlahách už viac ako štvrťstoročie © SITA Všetky práva vyhradené.

