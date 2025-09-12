|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 12.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Mária
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
PRORECO: Líder v priemyselných podlahách už viac ako štvrťstoročie
Tagy: PR
Vďaka moderným technológiám, skúsenému tímu a dôrazu na kvalitu sa stala spoľahlivým partnerom pre automobilový, logistický či potravinársky priemysel. Spoločnosť
Zdieľať
12.9.2025 (SITA.sk) - Vďaka moderným technológiám, skúsenému tímu a dôrazu na kvalitu sa stala spoľahlivým partnerom pre automobilový, logistický či potravinársky priemysel.
Spoločnosť PRORECO patrí už viac ako štvrťstoročie medzi lídrov v oblasti realizácie priemyselných podláh na Slovensku a v strednej Európe. Od svojho založenia v roku 1999 sa sústreďuje na poskytovanie komplexných riešení priemyselných podláh – od návrhu cez samotnú realizáciu až po následný servis. V priebehu svojej existencie zrealizovala viac ako 13 mil. m² priemyselných podláh. Spoločnosť sa môže pochváliť jedným z najmodernejších strojových parkov nielen na Slovensku.
Už v roku 2005 priniesla ako prvá na domáci trh priemyselných podláh technológiu Laser Screed, ktorá umožňuje vysoko presnú a rýchlu realizáciu veľkých betónových plôch. Dnes disponuje viacerými modernými Laser Screed strojmi, ktoré sú základom efektivity a kvality pri veľkoobjemových projektoch. K technologickej výbave patria aj ďalšie špecializované stroje, ktoré umožňujú flexibilne reagovať na požiadavky trhu.
Podlahy od PRORECO nachádzajú uplatnenie v širokom spektre priemyslu – automobilovom, logistickom, elektrotechnickom, ale tiež v potravinárskom či farmácii. Už vo fáze návrhu sa zohľadňujú špecifiká rôznych prevádzok s cieľom navrhnúť riešenie presne na mieru požiadavkám investora.
Činnosť firmy presahuje hranice Slovenska – dlhodobo realizuje projekty v Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Nemecku a v škandinávskych krajinách, kde uplatňuje svoje know-how na rôznorodých trhoch.
PRORECO si zakladá na odbornosti svojho tímu, stabilnom zázemí a zodpovednom prístupe k projektom. Vysoká kvalita, spoľahlivosť a inovatívne riešenia jej dlhodobo zabezpečujú postavenie lídra v segmente priemyselných podláh. Spoločnosť zároveň sleduje trendy v oblasti udržateľnosti a energetickej efektívnosti, ktoré vníma ako kľúčové pre budúcnosť stavebníctva. Jej cieľom je prinášať riešenia, ktoré spájajú technológie, skúsenosti a dlhodobú hodnotu pre klientov aj pre celé odvetvie.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - PRORECO: Líder v priemyselných podlahách už viac ako štvrťstoročie © SITA Všetky práva vyhradené.
Spoločnosť PRORECO patrí už viac ako štvrťstoročie medzi lídrov v oblasti realizácie priemyselných podláh na Slovensku a v strednej Európe. Od svojho založenia v roku 1999 sa sústreďuje na poskytovanie komplexných riešení priemyselných podláh – od návrhu cez samotnú realizáciu až po následný servis. V priebehu svojej existencie zrealizovala viac ako 13 mil. m² priemyselných podláh. Spoločnosť sa môže pochváliť jedným z najmodernejších strojových parkov nielen na Slovensku.
Laser Screed ako revolúcia
Už v roku 2005 priniesla ako prvá na domáci trh priemyselných podláh technológiu Laser Screed, ktorá umožňuje vysoko presnú a rýchlu realizáciu veľkých betónových plôch. Dnes disponuje viacerými modernými Laser Screed strojmi, ktoré sú základom efektivity a kvality pri veľkoobjemových projektoch. K technologickej výbave patria aj ďalšie špecializované stroje, ktoré umožňujú flexibilne reagovať na požiadavky trhu.
Riešenia pre rôzne odvetvia
Podlahy od PRORECO nachádzajú uplatnenie v širokom spektre priemyslu – automobilovom, logistickom, elektrotechnickom, ale tiež v potravinárskom či farmácii. Už vo fáze návrhu sa zohľadňujú špecifiká rôznych prevádzok s cieľom navrhnúť riešenie presne na mieru požiadavkám investora.
Činnosť firmy presahuje hranice Slovenska – dlhodobo realizuje projekty v Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Nemecku a v škandinávskych krajinách, kde uplatňuje svoje know-how na rôznorodých trhoch.
Dôraz na kvalitu a udržateľnosť
PRORECO si zakladá na odbornosti svojho tímu, stabilnom zázemí a zodpovednom prístupe k projektom. Vysoká kvalita, spoľahlivosť a inovatívne riešenia jej dlhodobo zabezpečujú postavenie lídra v segmente priemyselných podláh. Spoločnosť zároveň sleduje trendy v oblasti udržateľnosti a energetickej efektívnosti, ktoré vníma ako kľúčové pre budúcnosť stavebníctva. Jej cieľom je prinášať riešenia, ktoré spájajú technológie, skúsenosti a dlhodobú hodnotu pre klientov aj pre celé odvetvie.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - PRORECO: Líder v priemyselných podlahách už viac ako štvrťstoročie © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Slovenská pošta vydáva novú známku, motívom je ocenená ilustrácia z detskej knihy Pabla Nerudu
Slovenská pošta vydáva novú známku, motívom je ocenená ilustrácia z detskej knihy Pabla Nerudu
<< predchádzajúci článok
Mierové rokovania s Ukrajinou sú pozastavené, vyhlásil Putinov hovorca
Mierové rokovania s Ukrajinou sú pozastavené, vyhlásil Putinov hovorca