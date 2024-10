Mierové sily OSN v Libanone slúžia Hizballáhu ako ľudské štíty, vyhlásil Netanjahu

Izraelská výzva pre UNIFIL

Guterres má zákaz vstupu do Izraela

13.10.2024 (SITA.sk) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu obvinil mierové sily Organizácie Spojených národov (OSN) v južnom Libanone z toho, že slúžia ako ľudské štíty pre militantnú organizáciu Hizballáh . Vyhlásil to po tom, čo izraelské útoky v ostatných dňoch zranili piatich príslušníkov týchto síl.Izraelská armáda vyzvala Dočasné sily OSN v Libanone (UNIFIL), aby sa evakuovali z juhu Libanonu, keďže tam vedie operáciu proti militantom Hizballáhu.Dosiaľ však tak UNIFIL odmietli urobiť. A práve toto odmietanie má podľa Netanjahua za výsledok „poskytovanie ľudských štítov teroristom Hizballáhu“. Príslušníci mierových síl sa podľa neho stali rukojemníkmi Hizballáhu.„Je nám ľúto zranenia vojakov UNIFIL a robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme tomuto zabránili. Ale jednoduchý a zrejmý spôsob, ako to zabezpečiť, je jednoducho ich dostať z nebezpečnej zóny,“ povedal Netanjahu vo videu adresovanému generálnemu tajomníkovi OSN Antóniovi Guterresovi , ktorý má zákaz vstupu do Izraela.Izraelská armáda nariadila príslušníkom UNIFIL, aby sa posunuli o päť kilometrov severnejšie, čo by znamenalo, že by v podstate nemohli vykonávať svoju misiu. Pre izraelské útoky už pritom pozastavili kontroly, pripomína agentúra AP.