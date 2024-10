Úvahy Európskej komisie o zákaze fajčenia na terasách reštaurácii znepokojili rakúsku gastronómiu

Fajčenie by sa presunulo inam

13.10.2024 (SITA.sk) - Znepokojenie rakúskych podnikateľov v oblasti pohostinských služieb vyvolávajú úvahy Európskej komisie o zákaze fajčenia aj vo vonkajších priestoroch reštaurácií.Keďže zhruba pätina obyvateľov Rakúska sú fajčiari, poskytovatelia pohostinských služieb sa obávajú o svoju existenciu. „Niečo také by bolo pre naše podniky skazou a viedlo by to k obrovským stratám tržieb," povedal pre tabloid Kronen Zeitung šéf rakúskeho Gastronomického zväzu Mario Pulke.V niektorých reštauráciách a kaviarňach by podľa Pulkeho mohol objem tržieb klesnúť o 30 až 60 percent, čo by ohrozovalo existenciu firiem.Predstavitelia európskeho cestovného ruchu a gastronómie sa podľa Kronen Zeitung tiež pýtajú, či zákaz fajčenia v exteriéroch reštaurácií by naozaj pomohol dosiahnuť ciele v oblasti zdravia.Fajčenie by sa totiž podľa nich presunulo inam. „Ľudia by potom stáli na ulici vedľa terás reštaurácií, čo by prekážalo chodcom," hovorí viedenský hoteliér Peter Dobcak.Podľa jeho názoru by bolo lepšie zriadiť samostatné nefajčiarske priestory v exteriéroch, v ktorých by mohli rodiny obedovať bez pasívneho fajčenia.Úvahy o zákaze fajčenia v exteriéroch reštaurácií a kaviarní jasne odmieta aj predseda poslaneckého klubu Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) August Wöginger. „ÖVP nezavedie zákaz fajčenia v exteriéroch. Ľudia by sa mali rozhodnúť sami," povedal.Rakúska štátna tajomníčka pre cestovný ruch Susanne Kraus-Winklerová sa vyjadrila, že vplyv zákazu fajčenia v exteriéroch reštaurácií na podniky by sa mal „preveriť z hľadiska uskutočniteľnosti a primeranosti".Odporúčanie Európskej komisie konštatuje, že občania by mali byť chránení aj pred pasívnym fajčením vo vonkajších priestoroch.A ako príklad Komisia uvádza nielen autobusové stanice, zábavné parky a vonkajšie bazény, ale aj vonkajšie priestory reštaurácií, barov a kaviarní. Zatiaľ ide len o odporúčanie, ale predstavitelia gastronómie majú obavy, že to skôr či neskôr budú pravidlá a nariadenia.