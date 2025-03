Mieru podľa ISW prekáža Putin a nie Zelenskyj, Kyjev je ochotný na územné ústupky, Moskva chce kapituláciu Ukrajiny

2.3.2025 (SITA.sk) - Zastavenie americkej pomoci Ukrajine by výrazne zvýšilo šance Ruska vyhrať vojnu, varujú analytici Inštitútu pre štúdium vojny (ISW). To by podľa ISW mohlo viesť k zvýšenej ruskej agresii, územným ziskom Moskvy a ďalšej destabilizácii regiónu. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.„Ukončenie americkej pomoci Ukrajine a umožnenie ďalších ruských ziskov by povzbudilo Putina a posilnilo by jeho presvedčenie, že Rusko môže zabrať a kontrolovať Ukrajinu a ďalšie bývalé sovietske krajiny vrátane súčasných členských štátov NATO," konštatuje ISW.Analytici inštitútu zdôrazňujú, že hlavnou prekážkou ukončenia vojny nie je ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ale ruský vodca Vladimir Putin. „Zelenskyj niekoľkokrát naznačil, vrátane svojho rozhovoru pre Fox News z 28. februára ,že je ochotný urobiť územné ústupky, ústupky v otázke členstva Ukrajiny v NATO, aby zabezpečil spravodlivý a udržateľný mier," píše ISW. Naopak, Putin a iní predstavitelia Kremľa neustále opakujú, že chcú dosiahnuť svoje počiatočné ciele, čo znamená úplnú kapituláciu Ukrajiny.