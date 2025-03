Pri vyšetrovaní útoku na Fica sa podľa Šutaja Eštoka urobilo maximum pre odhalenie pravdy

2.3.2025 (SITA.sk) - Vyšetrovanie útoku na predsedu vlády Roberta Fica bolo náročné a urobilo sa maximum pre to, aby bola odhalená pravda.V diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24 to skonštatoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ). Zároveň pripomenul, že skutok je kvalifikovaný ako terorizmus.„Pretože nešlo o útok na Roberta Fica ako fyzickú osobu, ale išlo o útok na predsedu vlády,“ zdôraznil minister s tým, že zároveň išlo o útok na demokraciu a politické zriadenie. „Pretože ten útočník sa vyjadril, že on politicky nesúhlasil s krokmi súčasnej vlády,“ uviedol Šutaj Eštok.Minister zároveň tvrdí, že útočník Juraj C. bol pri svojom konaní ovplyvnený aj protivládnymi protestami. „Mňa iba jedno mrzí, že naša opozícia nebola od tej doby schopná urobiť akúkoľvek reflexiu,“ dodal Šutaj Eštok.