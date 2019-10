Miestny úrad Ružinov začne čoskoro fungovať celý v bežnom režime

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. októbra (TASR) – Miestny úrad v bratislavskom Ružinove by mal čoskoro fungovať celý v bežnom režime. Pre septembrový požiar v ambulancii súkromného lekára došlo k zadymeniu jedného z traktov budovy miestneho úradu. Do obmedzeného režimu sa tak dočasne dostal stavebný úrad, odbor životného prostredia a odbor územného plánu a dopravy.uviedla pre TASR Tatiana Tóthová, riaditeľka komunikačného oddelenia ružinovského miestneho úradu.Pre odstránenie dôsledkov požiaru bolo v uplynulých dňoch potrebné vykonať chemickú sanáciu priestorov, vymaľovať, zabezpečiť prívod elektriny a vymeniť časti poškodeného potrubia kanalizácie. Priestory boli zároveň vyčistené a upratané.Časť zamestnancov pracovala dočasne v náhradných priestoroch, napríklad v zasadačke miestnej rady, či v iných kanceláriách.poznamenala Tóthová. Úrad má majetok poistený, mestská časť si preto uplatnila náhradu škody.Ordinácia súkromného lekára v budove ružinovského miestneho úradu zhorela do tla v nedeľu 22. septembra. Zhorel tiež elektrický rozvod, vonkajšie klimatizačné jednotky a odpadová rúra z toaliet a priestory dotknutého traktu boli zadymené. Uplynulý piatok (4. 10.) bol zároveň celý úrad zatvorený, avšak tentoraz pre dlhodobo plánovanú deratizáciu a dezinsekciu budovy.