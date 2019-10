Zraniteľní majú obmedzený prístup k bývaniu, nájomných bytov je málo

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 8. októbra (TASR) - Zraniteľné skupiny obyvateľstva - sociálne slabší i zdravotne znevýhodnení - majú veľmi sťažený prístup k štandardnému, cenovo dostupnému bývaniu.povedala pre TASR Nina Beňová z občianskeho združenia (OZ) Proti prúdu, ktoré na viacerých úrovniach vykonáva aktivity na ukončovanie bezdomovectva na Slovensku.Tvrdenie, že najlepšou cestou z bezdomovectva je práca a ak niekto chce, zo svojej situácie sa dostane, považuje Beňová za spoločensky prijatý mýtus.zhodnotila.dodala.Komerčné, robotnícke či sociálne ubytovne so zdieľanými izbami, kuchynkami, toaletami a sprchami podľa nej nemožno nazvať vhodným bývaním, napriek tomu sú často jedinou alternatívou pre nízkopríjmové domácnosti, ktoré zatiaľ neprepadli do zariadení sociálnych služieb.tvrdí Beňová. Napríklad zdieľaná izba na ubytovni v Bratislave so spoločnými sociálnymi zariadeniami a kuchynkou na chodbe podľa nej stojí približne 150 až 250 eur, niekedy aj 300 eur mesačne, zatiaľ čo nájomné v jednoizbovom mestskom nájomnom byte sa v hlavnom meste pohybuje okolo 100 eur mesačne.doplnila zástupkyňa OZ Proti prúdu.Problémom je podľa nej tiež nedostatočne fungujúci proces deinštitucionalizácie, čo spôsobuje zbytočné zotrvávanie ľudí v inštitúciách sociálnych služieb, ktorí by s primeranou podporou boli schopní viesť samostatný život v samostatnom bývaní.tvrdí Beňová.dodala.