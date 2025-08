Migaľ by sa mohol na jeseň vrátiť na ministerstvo v plnej sile, po hospitalizácii prechádza do domácej liečby – VIDEO

Dva týždne v nemocnici

Náhodné preventívne vyšetrenie

Reimplantácia aortálnej chlopne

6.8.2025 (SITA.sk) - Na jeseň by sa minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ mohol vrátiť na ministerstvo v plnej sile. Informoval o tom na stredajšej tlačovej besede po prepustení z nemocnice, kde podstúpil dve operácie.Minister odhaduje, že by naplno mohol pracovať už od konca septembra či polovice októbra. Ministra operovali vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH) v Košiciach. „Zdravý človek má v živote tisíc želaní, chorý len to jedno. Som šťastný a chcem sa naozaj veľmi úprimne poďakovať za to, že ma k tomuto môjmu jedinému želaniu priblížili práve tu vo VÚSCH,“ uviedol Migaľ, ktorý v nemocnici strávil viac ako dva týždne. Minister priebežne informoval o svojom zdravotnom stave aj prostredníctvom Radomíra Šalitroša , ktorý bude až do uzdravenia Migaľa viesť ministerstvo investícií.„Bola to moja požiadavka... Som presvedčený o tom, že obzvlášť v prípade ústavných činiteľov na parlamentnej alebo vládnej úrovni je mimoriadne dôležité a nevyhnutné informovať verejnosť aj o takýchto citlivých súkromných záležitostiach otvorene a transparentne, aby nedochádzalo k dezinformáciám, špekuláciám alebo pochybnostiam,“ dodal Migaľ.Minister sa o svojej diagnóze - aneuryzma aorty, dozvedel po náhodnom preventívnom vyšetrení u svojej internej lekárky. Tá ho správne diagnostikovala a Migaľ sa tak dostal do pozorovania docenta Juraja Maďariča Národného ústavu srdcových chorôb v Bratislave . Operačný zákrok sa napokon rozhodol z viacerých dôvodov podstúpiť vo VÚSCH.„Dôverujem lekárom na Slovensku, dôverujem lekárom v štátnych nemocniciach. Na vlastnej koži som mal možnosť presvedčiť sa, že sú skúsení profesionáli, a že dokážu svoju prácu zvládnuť na úrovni skutočných špičkových pracovísk, ktoré sú porovnateľné so zahraničnými klinikami,“ uviedol Migaľ s tým, že dôvodom, prečo išiel do Košíc je skutočnosť, že s jeho diagnózou a s riešeniami, aké jeho stav vyžadoval, majú najviac skúseností.O detailoch samotného zákroku a dôvodoch ďalšieho menšieho zákroku informoval prednosta kliniky kardiochirurgie docent Adrian Kolesár. Ako spresnil, Migaľ podstúpil reimplantáciu aortálnej chlopne s náhradou aorty.„Je to zložitý výkon, ktorý je časovo i technicky náročný,“ uviedol docent s tým, že operácia sa podarila. O týždeň bolo potrebné vykonať aj ďalší menší zákrok, išlo o nahromadenie tekutiny v okolí srdca, čo je podľa slov docenta pri takýchto výkonoch relatívne bežné. Generálny riaditeľ VÚSCH Štefan Lukačín doplnil, že pooperačné vyšetrenia dopadli dobre a umožňujú tak ukončiť hospitalizáciu a začať s domácou liečbou.„Dostal som druhú šancu a chcem ju využiť naplno,“ uviedol Migaľ. V čase, keď ministrovi oznámili diagnózu, sa v parlamente riešil štrajk lekárov. Migaľ aj Šalitroš boli v tej dobe ešte členovia strany Hlas-SD „Odmietli sme hlasovať za zatváranie lekárov. Ako jediní dvaja z poslaneckého klubu. Keď som ležal na ARO a videl som to, ako to naozaj funguje, a vie fungovať na Slovensku, ako tí lekári a sestry a sanitári makajú do posledného výdychu pri pacientoch, tak ma to len utvrdilo v tom, že naše rozhodnutie bolo správne, a že hlasovať podľa najlepšieho vedomia a svedomia sa oplatí,“ uzavrel Migaľ.