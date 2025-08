Trump naznačil, že jeho korunným princom bude JD Vance

6.8.2025 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump v utorok naznačil, že viceprezident JD Vance s „najväčšou pravdepodobnosťou“ získa nomináciu Republikánskej strany na súboj o post prezidenta v roku 2028. Na otázku, či je Vance priamy dedič hnutia Urobme Ameriku opäť veľkou, Trump novinárom v utorok odpovedal: „No, myslím si, že s najväčšou pravdepodobnosťou.“ „Je samozrejme priskoro o tom hovoriť, ale určite odvádza skvelú prácu,“ dodal.Trump tiež vyslovil myšlienku, že predvolebný republikánsky tandem by Vance mohol vytvoriť s ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom. „Myslím si, že Marco je tiež niekto, kto by sa možno s JD v nejakej forme spojil,“ povedal Trump.Trump niekoľkokrát naznačoval, že by prezidentom mohol byť aj tretíkrát. V utorok však pre CNBC povedal, že sa o tretie funkčné obdobie „pravdepodobne“ nebude uchádzať.