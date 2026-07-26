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26. júla 2026
Migaľ chce pre Slovensko hlasovacie právo v Koalícii ochotných, vojenskú pomoc Ukrajine naďalej podporuje
Tagy: diskusná relácia V politike Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Koalícia ochotných pomoc Ukrajine
Dodal, že si stojí za tým, že Slovensko ako najbližší sused by malo Ukrajine pomáhať či už humanitárne, tak aj vojensky. Slovensko by malo mať v
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26.7.2026 (SITA.sk) - Dodal, že si stojí za tým, že Slovensko ako najbližší sused by malo Ukrajine pomáhať či už humanitárne, tak aj vojensky.
Slovensko by malo mať v Koalícii ochotných riadne postavenie vrátane hlasovacieho práva, pretože tak vieme vyjadriť svoj názor, či súhlasíme alebo nesúhlasíme s vojenskou pomocou Ukrajine. Vyhlásil to v nedeľu minister investícií Samuel Migaľ (nom. Smeru-SD) v diskusnej relácii V politike televízie TA3.
Zdôraznil pritom, že je zástancom politiky na všetky štyri svetové strany, no v otázke ruskej vojenskej agresie voči Ukrajine podľa vlastných slov zastáva jednoznačný postoj. „Ja som v tomto absolútne konzistentný. Ja viem pomenovať, kto je v tejto vojne agresorom a kto je napadnutý. Pre mňa je podstatné to, čo Slovensko robí a že naďalej prúdi pomoc Ukrajine. Je to aj vojenská pomoc formou munície, ktorá sa predáva Ukrajine,“ povedal Migaľ.
Dodal, že si stojí za tým, že Slovensko ako najbližší sused by malo Ukrajine pomáhať či už humanitárne, tak aj vojensky. „Pre mňa je dôležité to, že v tých konečných rozhodnutiach stojí Slovensko na tej správnej strane,“ skonštatoval.
Minister uviedol, že ak by sa Slovensko stalo plnohodnotným účastníkom Koalície ochotných, malo by mať rovnaké postavenie ako ostatné členské štáty. „Mali by sme tam mať aj hlasovacie právo, pretože tak vieme vyjadriť názor, či s nejakou vojenskou pomocou súhlasíme alebo nesúhlasíme,“ vyhlásil. Zároveň podotkol, že podporuje zahraničnú politiku orientovanú na všetky svetové strany, pretože sme malou krajinou, ktorá musí spolupracovať s celým svetom. „Ale naozaj sú niektoré principiálne záležitosti tu, ku ktorým si myslím, že by sme sa mali vyjadriť jednoznačnejšie,“ podčiarkol.
Nezaradená poslankyňa Národnej rady SR Jana Bittó Cigániková označila za správne, aby Slovensko sedelo pri rokovacom stole Koalície ochotných a malo hlasovacie právo. Podľa nej je lepšie podieľať sa na rozhodovaní, než zostať bokom. Zároveň dodala, že o prípadnom vyslaní vojakov alebo poskytnutí finančnej pomoci musí rozhodovať slovenská vláda.
Kritizovala tiež podľa nej rozdielnu rétoriku premiéra Roberta Fica (Smer-SD) doma a v zahraničí. Migaľovi vytkla, že drží Ficovu vládu a zradil hodnoty. „Ja proti pánovi ministrovi nič osobne nemám, ale teda kým ja som odmietla ponuku zo Sasky na dobré miesto na kandidátke, keď zradím svoje hodnoty, tak ty, pán minister, si vymenil svoje hodnoty za ministerstvo, za pozíciu a držíš Ficovu vládu,“ adresovala Migaľovi.
Migaľ sa v diskusii vyjadril aj k svojmu pôsobeniu vo vláde. Uviedol, že nie je „prilepený k ministerskej stoličke“ a po splnení cieľov, ktoré si na ministerstve stanovil, je pripravený vrátiť sa do parlamentu. Nevylúčil ani odchod z vlády v prípade jej rekonštrukcie. „Keď bude taká požiadavka, viem sa vrátiť do parlamentu,“ povedal. Dodal, že na neho nie sú vyvíjané žiadne tlaky a chce dokončiť rozpracované projekty rezortu vrátane zvyšovania čerpania eurofondov.
Migaľ tiež povedal, že jeho rozhodnutie prijať post ministra investícií súviselo so snahou zabrániť návratu Igora Matoviča k moci. Podľa neho sa spolu so štátnym tajomníkom Radomírom Šalitrošom rozhodol prijať pôsobenie v exekutíve namiesto zotrvania v parlamente, čím pomohli stabilizovať vládnu koalíciu. Bez tohto kroku by sa Richard Raši z Hlasu nestal predsedom Národnej rady SR, dodal.
Za svojím výrokom z minulého roka, že prezident Peter Pellegrini je šedou eminenciou zdravotníctva, si naďalej stojí. Povedal, že vychádza z informácií, ktoré má, nebude ich však konkretizovať.
Zdroj: SITA.sk - Migaľ chce pre Slovensko hlasovacie právo v Koalícii ochotných, vojenskú pomoc Ukrajine naďalej podporuje © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovensko by malo mať v Koalícii ochotných riadne postavenie vrátane hlasovacieho práva, pretože tak vieme vyjadriť svoj názor, či súhlasíme alebo nesúhlasíme s vojenskou pomocou Ukrajine. Vyhlásil to v nedeľu minister investícií Samuel Migaľ (nom. Smeru-SD) v diskusnej relácii V politike televízie TA3.
Zdôraznil pritom, že je zástancom politiky na všetky štyri svetové strany, no v otázke ruskej vojenskej agresie voči Ukrajine podľa vlastných slov zastáva jednoznačný postoj. „Ja som v tomto absolútne konzistentný. Ja viem pomenovať, kto je v tejto vojne agresorom a kto je napadnutý. Pre mňa je podstatné to, čo Slovensko robí a že naďalej prúdi pomoc Ukrajine. Je to aj vojenská pomoc formou munície, ktorá sa predáva Ukrajine,“ povedal Migaľ.
Dodal, že si stojí za tým, že Slovensko ako najbližší sused by malo Ukrajine pomáhať či už humanitárne, tak aj vojensky. „Pre mňa je dôležité to, že v tých konečných rozhodnutiach stojí Slovensko na tej správnej strane,“ skonštatoval.
Migaľ chce pre Slovensko hlasovacie právo
Minister uviedol, že ak by sa Slovensko stalo plnohodnotným účastníkom Koalície ochotných, malo by mať rovnaké postavenie ako ostatné členské štáty. „Mali by sme tam mať aj hlasovacie právo, pretože tak vieme vyjadriť názor, či s nejakou vojenskou pomocou súhlasíme alebo nesúhlasíme,“ vyhlásil. Zároveň podotkol, že podporuje zahraničnú politiku orientovanú na všetky svetové strany, pretože sme malou krajinou, ktorá musí spolupracovať s celým svetom. „Ale naozaj sú niektoré principiálne záležitosti tu, ku ktorým si myslím, že by sme sa mali vyjadriť jednoznačnejšie,“ podčiarkol.
Nezaradená poslankyňa Národnej rady SR Jana Bittó Cigániková označila za správne, aby Slovensko sedelo pri rokovacom stole Koalície ochotných a malo hlasovacie právo. Podľa nej je lepšie podieľať sa na rozhodovaní, než zostať bokom. Zároveň dodala, že o prípadnom vyslaní vojakov alebo poskytnutí finančnej pomoci musí rozhodovať slovenská vláda.
Kritizovala tiež podľa nej rozdielnu rétoriku premiéra Roberta Fica (Smer-SD) doma a v zahraničí. Migaľovi vytkla, že drží Ficovu vládu a zradil hodnoty. „Ja proti pánovi ministrovi nič osobne nemám, ale teda kým ja som odmietla ponuku zo Sasky na dobré miesto na kandidátke, keď zradím svoje hodnoty, tak ty, pán minister, si vymenil svoje hodnoty za ministerstvo, za pozíciu a držíš Ficovu vládu,“ adresovala Migaľovi.
Nevylúčil návrat do parlamentu
Migaľ sa v diskusii vyjadril aj k svojmu pôsobeniu vo vláde. Uviedol, že nie je „prilepený k ministerskej stoličke“ a po splnení cieľov, ktoré si na ministerstve stanovil, je pripravený vrátiť sa do parlamentu. Nevylúčil ani odchod z vlády v prípade jej rekonštrukcie. „Keď bude taká požiadavka, viem sa vrátiť do parlamentu,“ povedal. Dodal, že na neho nie sú vyvíjané žiadne tlaky a chce dokončiť rozpracované projekty rezortu vrátane zvyšovania čerpania eurofondov.
Migaľ tiež povedal, že jeho rozhodnutie prijať post ministra investícií súviselo so snahou zabrániť návratu Igora Matoviča k moci. Podľa neho sa spolu so štátnym tajomníkom Radomírom Šalitrošom rozhodol prijať pôsobenie v exekutíve namiesto zotrvania v parlamente, čím pomohli stabilizovať vládnu koalíciu. Bez tohto kroku by sa Richard Raši z Hlasu nestal predsedom Národnej rady SR, dodal.
Za svojím výrokom z minulého roka, že prezident Peter Pellegrini je šedou eminenciou zdravotníctva, si naďalej stojí. Povedal, že vychádza z informácií, ktoré má, nebude ich však konkretizovať.
Zdroj: SITA.sk - Migaľ chce pre Slovensko hlasovacie právo v Koalícii ochotných, vojenskú pomoc Ukrajine naďalej podporuje © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: diskusná relácia V politike Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Koalícia ochotných pomoc Ukrajine
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