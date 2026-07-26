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26. júla 2026
Migaľovo ministerstvo rozdelí viac ako 12,5 milióna eur, peniaze poputujú na školy, pamiatky aj cyklotrasy
Trenčiansky kraj získal na kultúrne projekty a zlepšenie infraštruktúry vyše 1,6 milióna eur.
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26.7.2026 (SITA.sk) - Trenčiansky kraj získal na kultúrne projekty a zlepšenie infraštruktúry vyše 1,6 milióna eur.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR podpísalo zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku na 19 projektov z Programu Slovensko 2021 – 2027 v objeme viac ako 12,5 milióna eur. Ako informovalo samotné ministrerstvo, projekty zahŕňajú obnovu historických pamiatok, modernizáciu škôl, vytvorenie nových parkov, zlepšenie dopravnej infraštruktúry a rozvoj turistických atrakcií.
„Našou ambíciou nie je podporovať len veľké investície. Rovnako dôležité sú projekty, ktoré zlepšujú každodenný život ľudí v regiónoch. Či už ide o rekonštrukciu amfiteátra vo Svidníku, obnovu kaštieľa v Bardoňove, rozšírenie základnej školy vo Zvolene alebo novú cyklotrasu medzi Holumnicou a Toporčíkom, každý z nich má spoločný cieľ , aby sa ľuďom v ich meste či obci žilo lepšie,“ povedal minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ.
Trenčiansky kraj získal na kultúrne projekty a zlepšenie infraštruktúry vyše 1,6 milióna eur. Medzi podporené projekty patrí vznik moderného komunitného kultúrneho priestoru v Lednických Rovniach (800-tisíc eur), rekonštrukcia Parku kultúry a oddychu Trnovce v Myjave (506-tisíc eur) a obnova historických objektov pri hrade Sivý Kameň (340-tisíc eur).
Nitriansky kraj využije 1,07 milióna eur na obnovu kaštieľa v Bardoňove za 766-tisíc eur a rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Nových Zámkoch s investíciou 304-tisíc eur na nové parkoviská pre bicykle.
Za 2,16 milióna eur v Žilinskom kraji vznikne nová zelená oddychová zóna v Tepličke nad Váhom za 1,76 milióna eur, a tiež kompletná rekonštrukcia amfiteátra Markuška v Lúčkach za 403-tisíc eur.
V Banskobystrickom kraji je výraznou investíciou obnova historickej Radnice v Brezne, podporená sumou 2,5 milióna eur spolu s modernizáciou technickej infraštruktúry a úpravami verejného priestoru. Okrem toho sa rozšíri kapacita a modernizuje základná škola na Hrnčiarskej ulici vo Zvolene za 391-tisíc eur.
V Prešovskom kraji pôjde 2,14 milióna eur na rôzne projekty od obnovy vnútrobloku 9. mája vo Svite (646-tisíc eur), rekonštrukciu amfiteátra vo Svidníku (379-tisíc eur), výstavbu cyklotrasy Holumnica – Toporčík (325-tisíc eur), modernizáciu miestnej komunikácie vo Fričkovciach (293-tisíc eur) až po projekt Partnerstvo pre mládež a demokraciu v hodnote 220-tisíc eur na podporu občianskych kompetencií mládeže.
Košický kraj investuje približne 2,9 milióna eur na kultúrne a turistické projekty. Medzi najvýznamnejšie patrí vznik moderného tematického múzea v Slanci za 1,9 milióna eur, interaktívna expozícia v bývalom kostole v Sirníku (323-tisíc eur), technologická obnova kultúrneho domu v Sečovciach (281-tisíc eur), rekonštrukcia kultúrneho strediska a kina Elán v Košiciach – Šaci (215-tisíc eur) a rozvoj oddychovej infraštruktúry pri Senianskych rybníkoch v obci Senné za 173-tisíc eur.
Zdroj: SITA.sk - Migaľovo ministerstvo rozdelí viac ako 12,5 milióna eur, peniaze poputujú na školy, pamiatky aj cyklotrasy © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR podpísalo zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku na 19 projektov z Programu Slovensko 2021 – 2027 v objeme viac ako 12,5 milióna eur. Ako informovalo samotné ministrerstvo, projekty zahŕňajú obnovu historických pamiatok, modernizáciu škôl, vytvorenie nových parkov, zlepšenie dopravnej infraštruktúry a rozvoj turistických atrakcií.
„Našou ambíciou nie je podporovať len veľké investície. Rovnako dôležité sú projekty, ktoré zlepšujú každodenný život ľudí v regiónoch. Či už ide o rekonštrukciu amfiteátra vo Svidníku, obnovu kaštieľa v Bardoňove, rozšírenie základnej školy vo Zvolene alebo novú cyklotrasu medzi Holumnicou a Toporčíkom, každý z nich má spoločný cieľ , aby sa ľuďom v ich meste či obci žilo lepšie,“ povedal minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ.
Kam smeruje podpora?
Trenčiansky kraj získal na kultúrne projekty a zlepšenie infraštruktúry vyše 1,6 milióna eur. Medzi podporené projekty patrí vznik moderného komunitného kultúrneho priestoru v Lednických Rovniach (800-tisíc eur), rekonštrukcia Parku kultúry a oddychu Trnovce v Myjave (506-tisíc eur) a obnova historických objektov pri hrade Sivý Kameň (340-tisíc eur).
Nitriansky kraj využije 1,07 milióna eur na obnovu kaštieľa v Bardoňove za 766-tisíc eur a rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Nových Zámkoch s investíciou 304-tisíc eur na nové parkoviská pre bicykle.
Za 2,16 milióna eur v Žilinskom kraji vznikne nová zelená oddychová zóna v Tepličke nad Váhom za 1,76 milióna eur, a tiež kompletná rekonštrukcia amfiteátra Markuška v Lúčkach za 403-tisíc eur.
V Banskobystrickom kraji je výraznou investíciou obnova historickej Radnice v Brezne, podporená sumou 2,5 milióna eur spolu s modernizáciou technickej infraštruktúry a úpravami verejného priestoru. Okrem toho sa rozšíri kapacita a modernizuje základná škola na Hrnčiarskej ulici vo Zvolene za 391-tisíc eur.
Projekty podporia aj Prešovský kraj
V Prešovskom kraji pôjde 2,14 milióna eur na rôzne projekty od obnovy vnútrobloku 9. mája vo Svite (646-tisíc eur), rekonštrukciu amfiteátra vo Svidníku (379-tisíc eur), výstavbu cyklotrasy Holumnica – Toporčík (325-tisíc eur), modernizáciu miestnej komunikácie vo Fričkovciach (293-tisíc eur) až po projekt Partnerstvo pre mládež a demokraciu v hodnote 220-tisíc eur na podporu občianskych kompetencií mládeže.
Košický kraj investuje približne 2,9 milióna eur na kultúrne a turistické projekty. Medzi najvýznamnejšie patrí vznik moderného tematického múzea v Slanci za 1,9 milióna eur, interaktívna expozícia v bývalom kostole v Sirníku (323-tisíc eur), technologická obnova kultúrneho domu v Sečovciach (281-tisíc eur), rekonštrukcia kultúrneho strediska a kina Elán v Košiciach – Šaci (215-tisíc eur) a rozvoj oddychovej infraštruktúry pri Senianskych rybníkoch v obci Senné za 173-tisíc eur.
Zdroj: SITA.sk - Migaľovo ministerstvo rozdelí viac ako 12,5 milióna eur, peniaze poputujú na školy, pamiatky aj cyklotrasy © SITA Všetky práva vyhradené.
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