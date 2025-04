Migaľ necíti voči Pellegrinimu žiadnu zášť. Z toho, že sa budú hádať, sa nikto nenaje

6.4.2025 (SITA.sk) - Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nom. Smer-SD ) nemá v tejto chvíli žiaden vzťah s prezidentom Petrom Pellegrinim Ako uviedol v diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24, kritika, ktorú mu prezident adresoval pri vymenovaní do funkcie, nebola hodná prezidentského úradu.„Na druhej strane, ja necítim žiadnu zášť," povedal minister s tým, že to bol práve Pellegrini, ktorý ho dostal do politiky. Doplnil, že z toho, že sa budú Migaľ s Pellegrinim hádať, sa nikto nenaje. „To je úplne zbytočné," dodal.