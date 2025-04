Militanti z Hamasu zverejnili video dvoch izraelských rukojemníkov v Pásme Gazy

6.4.2025 (SITA.sk) - Ozbrojené krídlo Hamasu v sobotu zverejnilo video, na ktorom sú dvaja izraelskí rukojemníci nažive v Pásme Gaze, hovoria do kamery a opisujú, ako prežili údajný izraelský útok.Izraelská skupina Hostages and Missing Families Forum potvrdila, že rodina rukojemníka Maxima Herkina ho identifikovala ako jedného z dvoch zajatcov vo videu. Izraelské médiá pomenovali druhého rukojemníka ako izraelského vojaka Bara Kupersteina.Herkinova rodina vyzvala médiá, aby video nezverejňovali. Palestínski militanti uniesli oboch mužov z hudobného festivalu Nova počas ich útoku na Izrael 7. októbra 2023, ktorý vyvolal vojnu v Pásme Gazy.Ozbrojené krídlo Hamasu zverejnilo viac ako dvojminútový klip, na ktorom zajatci sedia blízko seba. Herkin sa na videu objavuje s obviazaným pravým lícom a pravou rukou, pričom do kamery hovorí pod viditeľným nátlakom.AFP nebola schopná overiť pravosť záberov ani to, kedy boli natočené. Najnovšie video bolo zverejnené deň po tom, čo izraelské sily spustili pozemnú ofenzívu v Pásme Gazy s údajným cieľom „rozšíriť bezpečnostnú zónu“ vo vnútri palestínskeho územia. Ozbrojené krídlo Hamasu v piatok varovalo, že ofenzíva ohrozuje životy rukojemníkov.V Pásme Gazy zostáva v zajatí 58 rukojemníkov, vrátane 34, o ktorých izraelská armáda tvrdí, že sú mŕtvi.