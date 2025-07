Migaľ pobudne v nemocnici dlhšie, musel podstúpiť ďalšiu operáciu – FOTO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

29.7.2025 (SITA.sk) - Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nom. Smer-SD ) absolvoval v krátkom čase už druhú operáciu. Ako napísal na sociálnej sieti, dôvodom bola pribúdajúca tekutina pri srdci. Minister doplnil, že podľa lekárov ide o pomerne častú komplikáciu pri type kardiochirurgického zákroku, aký predtým absolvoval.„Išlo o jednoduchšiu záležitosť. O niečo to však oddiali môj návrat do bežného života. V nemocnici pobudnem asi o týždeň dlhšie,“ uviedol Migaľ.Minister zhruba pred týždňom absolvoval kardiochirurgickú operáciu. Operovali ho vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH) v Košiciach . Ako informoval prednosta Kliniky srdcovej chirurgie VÚSCH Adrián Kolesár, Migaľ podstúpil reimplantáciu aortálnej chlopne.„To znamená, že pánovi ministrovi ostala vlastná chlopňa, ktorá je opravená, a aorta, ktorá je okolo tej chlopne, bola vymenená za cievnu protézu,“ vysvetlil. Dodal, že ide o náročný zákrok, Migaľova operácia trvala sedem hodín.Minister mal podľa lekárov výrazne rozšírenú aortu, no ešte nebola indikovaná na operáciu. Za posledný rok sa ale toto rozšírenie zdynamizovalo a operácia musela byť čo najskôr. Na operácii participovalo zhruba desať až jedenásť ľudí, a tiež bol použitý mimotelový obeh.