Ústavný súd sa ohradil voči Ficovým vyjadreniam, odmieta diskreditáciu vlastnej činnosti

Rokovania na ústavnom súde

Nepodložené tvrdenia

Diskreditácia činnosti

29.7.2025 (SITA.sk) - Ústavný súd (ÚS) SR sa dôrazne ohradil voči vyjadreniam premiéra Roberta Fica Smer-SD ) z utorkovej tlačovej besedy. V stanovisku, ktoré zaslala hovorkyňa ÚS SR Martina Ferencová , sa súd ohradil voči výrokom týkajúcim sa komunikácie s veľvyslancami o zákone o mimovládnych organizáciách a zmene Ústavy SR.Predseda vlády na tlačovej besede tvrdil, že ministerstvo zahraničných vecí Veľkej Británie ešte v roku 2020 podpísalo dohodu s agentúrou Zink za 10 miliónov libier, ktorá mala vyhľadávať influencerov a aktivistov s cieľom ovplyvňovať dianie v strednej a východnej Európe, toto ovplyvňovanie sa podľa neho týkať aj slovenských parlamentných volieb v roku 2023 a pôsobiť v prospech Progresívneho Slovenska Informácie by mali pochádzať od investigatívnej skupiny Declassified. Fico sa okrem iného spytoval, čo robili veľvyslanci Veľkej Británie, Holandska, Luxemburska a Francúzska na Ústavnom súde SR.„Boli zverejnené krátke informácie od januára tohto roku, že v januári, februári, v apríli títo veľvyslanci postupne navštívili ústavný súd,“ povedal Fico s tým, že oficiálne diskutovali o kompetenciách a postavení Ústavného súdu SR. Premiér to však spochybnil s tým, že skutočnou témou rokovaní bol zákon o mimovládnych organizáciách.„Vieme, že tlačili na ústavný súd, že by mali tento zákon v každom prípade označiť za protiústavný,“ uviedol Fico s tým, že veľvyslanci sa pýtali tiež na plánované zmeny ústavy. „Čo má čo veľvyslanec inej krajiny robiť na ústavnom súde?“ pýta sa Fico.Ústavný súd na tieto vyjadrenia reaguje tým, že už v minulosti sa vyjadril, že o veciach, ktoré sú predmetom konania pred ústavným súdom, s nikým mimo zákonných procesných postupov nekomunikuje.„Nepravdivé a ničím nepodložené vyjadrenia na adresu ústavného súdu sú hrubým a neprípustným zásahom do nestrannosti a nezávislosti súdnictva, sú v rozpore s princípmi právneho štátu a neprimeraným spôsobom oslabujú základné princípy ústavného poriadku Slovenskej republiky,“ uvádza sa v stanovisku ÚS SR.Zdôrazňuje tiež, že ako nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti koná v súlade s Ústavou SR, zákonom o ústavnom súde a procesnými pravidlami. Tie vylučujú akýkoľvek vonkajší vplyv na jeho rozhodovaciu činnosť. ÚS SR tiež prízvukoval, že nebude tolerovať žiadne prejavy diskreditácie svojej činnosti.„Ústavný súd ako ochranca základných práv a slobôd si uvedomuje a plne rešpektuje využívanie rozmanitých prostriedkov komunikácie vo všetkých oblastiach spoločenského života, no dištancuje sa od toho, aby bola jeho činnosť prostredníctvom komunikácie s verejnosťou vťahovaná do politického súboja,“ uzatvára ÚS SR.