Migaľ sa stane novým ministrom investícií, vyššiu funkciu dostane aj Šalitroš

19.3.2025 (SITA.sk) - Rebelujúci poslanec parlamentu Samuel Migaľ , ktorého pred časom vylúčili zo strany Hlas-SD i jej poslaneckého klubu, sa v stredu stane novým ministrom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie . Spolu s ním bude na ministerstve aj ďalší rebel Radomír Šalitroš , bude z neho štátny tajomník. Migaľ o tom informoval na sociálnej sieti."Tieto funkcie prijímame s pokorou, ale zároveň s odhodlaním zanechať pozitívne veci pre celé Slovensko. Našou spoločnou ambíciou je predovšetkým minimalizovať regionálne rozdiely a dramaticky zrýchliť procesy rezortu, aby štát konečne začal fungovať pre ľudí, a nie naopak," napísal ďalej. Pripustil ale, že so Šalitrošom chceli ostať v parlamente."Vznikla však dohoda, ktorá umožní vláde pokračovať v napĺňaní dobrých vecí z programového vyhlásenia a zabráni tomu, aby do kabinetu vstúpili ľudia ako Igor Matovič , či aby sa do parlamentu vracali poslanci, ktorí nemajú ďaleko k extrémistom. Hoc môžeme mať rôzne názory na mnohé veci a ľudí, veríme, že prijať túto výzvu bude znamenať to, že ukážeme ako sa veci dajú robiť, keď sa nepreferuje stranícka línia, ale konkrétne ciele pre všetkých obyvateľov,” dodal.Zdôraznil tiež dôležitosť toho, že ako nezávislí členovia exekutívy budú môcť pracovať slobodne a bez ťarchy politických dohôd. Podľa jeho slov so Šalitrošom veria, že sa im podarí presadiť také riešenia, aby na Slovensku boli dostupné pre všetkých moderné služby a férová správa vecí verejných.Premiér Robert Fico Smer-SD ) v stredu informoval, že podpísal dohodu s Migaľom a Šalitrošom, uviedol, že dohoda vytvára podmienky na zabezpečenie stabilnej väčšiny vládnej koalície v Národnej rade SR "Ďakujem uvedeným pánom poslancom, ako aj poslancovi za Hlas-SD Jánovi Ferenčákovi za prístup k vyriešeniu tejto situácie," napísal premiér, s tým, že verejnosť bude o ďalšom postupe informovať v najbližších hodinách a dňoch.Migaľ následne na sociálnej sieti napísal, že "po náročných a zdĺhavých rokovaniach dospeli k dohode, ktorá nám umožní ďalej podporovať programové vyhlásenie vlády a zároveň udržať dôraz na to, čo je skutočne dôležité – aby vláda aj parlament pracovali v prvom rade pre ľudí". Podľa jeho slov rebelujúcim poslancom Hlasu-SD nikdy nešlo o žiadne funkcie ani osobné výhody."Išlo nám o to, aby politika nezostala len v rovine sľubov, ale aby prinášala konkrétne výsledky pre každého, kto na Slovensku žije. Znamená to však aj to, že nemôžeme iba kritizovať, ale musíme zobrať aj zodpovednosť a ísť s kožou na trh," uviedol Migaľ a doplnil, že niekedy je dôležitejšie postaviť sa do boja, než z bojiska odísť a nechať veci tak."Verte, že sme urobili všetko, čo sme mohli, aby sme mohli dobré vízie reálne presadiť. Bude nám cťou, ak nám prejavíte svoju dôveru aj v tejto novej fáze," uzavrel poslanec.