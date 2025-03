Susko odmieta správu o právnom štáte z dielne Liberties, označil ju za politicky motivovanú a neobjektívnu

Očierňujúce hodnotenie Slovenska

Slovensko patrí podľa siete občianskych organizácií Liberties medzi krajiny, ktorých vlády systematicky rozkladajú demokraciu a právny štát. Upozornila na to organizácia Via Iuris s odvolaním sa na správu Rule of law report o stave právneho štátu v krajinách



Via Iuris pripomína, že



Zo šiestich hodnotených parametrov vývoja demokracie a právneho štátu sa v roku 2024 na Slovensku zhoršili až štyri z nich, konkrétne boj proti korupcii, sloboda médií, systém bŕzd a protiváh a aj prostredie pre občiansku spoločnosť. Justícia a ľudské práva podľa správy zasa oproti minulým rokom stagnovali.



19.3.2025 (SITA.sk) - Správa o stave právneho štátu z dielne združenia The Civil Liberties Union for Europe (Liberties) je politicky angažovanou slohovou prácou, ktorá neodráža skutočný stav právneho štátu na Slovensku.V reakcii na tvrdenia o demontáži právneho štátu v dokumente to skonštatovalo Ministerstvo spravodlivosti SR To zároveň tvrdí, že skutočným autorom správy je mimovládna organizácia Via Iuris , spolupracujúca s opozičnými politikmi a financovaná z dotačných schém napojených na finančníka Georga Sorosa . To podľa ministerstva predmetný dokument diskvalifikuje z objektívneho hodnotenia Slovenskej republiky."Iné než očierňujúce hodnotenie Slovenska a súčasnej vlády sa tak očakávať ani nedá a aj keby došlo k takej absurdnej situácii, že by súčasná vláda schválila všetky legislatívne návrhy Progresívneho Slovenska SaS a ďalších opozičných strán, tak by nemala šancu na pozitívne hodnotenie. Taká je totiž animozita mimovládky Via Iuris, pre ktorú pracovali napríklad exprezidentka a zakladajúca členka PS Zuzana Čaputová či (exposlanec) Juraj Šeliga ," vyhlásil rezort spravodlivosti.Medializované hodnotenie podľa ministerstva predstavuje skôr správu o jedinom správnom názore, ktorý reprezentuje mimovládna organizácia a liberálni politici, čo sú v opozícii a nie vo vláde, ako by si to Via Iuris predstavovala, len im nehrá do kariet, že občania si v slobodných voľbách demokraticky vybrali svojich zástupcov."Súčasná vláda rešpektuje demokraciu a právny štát a pevne verí, že sa nedočkáme podobných deštrukcií demokracie, ako je napríklad rušenie volieb v prípade, že kandidáti nevyhovujú liberálnemu politickému presvedčeniu, ako sa to už stalo v členskej krajine EÚ, konkrétne v Rumunsku, čo by v 21.storočí asi nikto nečakal," uviedlo ministerstvo.Rezort zároveň so znepokojením vníma výzvu Liberties, s ktorou spolupracuje slovenská Via Iuris, aby vedenie EÚ bolo odvážne proti krajinám, ktoré nezdieľajú "správny názor"."Keďže predmetný dokument má byť podkladom pre Európsku komisiu pri spracovaní jej hodnotiacej správy o právnom štáte, s pohoršením konštatujeme, že takýto zdroj nemôže odrážať objektívne hodnotenie, a opakovane apelujeme na Komisiu, aby pracovala s objektívnymi a hodnovernými dátami," vyhlásilo ministerstvo. Zároveň pripomenulo, že vláda vlani protestovala proti správe o stave právneho štátu v SR a požiadala EK o korekcie.