|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 8.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ingrida
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. mája 2026
Migaľ si kampaň na župana podľa všetkého robil už celé týždne, tvrdia progresívci
Tagy: Minister investícií
Od 24. apríla - keď už aj samotné MIRRI verejne potvrdzovalo, že Migaľ kandidatúru zvažuje - do dnešného dňa bolo na Facebooku z 29 výstupov až 11 z Prešovského kraja Minister investícii, ...
Zdieľať
8.5.2026 (SITA.sk) - Od 24. apríla - keď už aj samotné MIRRI verejne potvrdzovalo, že Migaľ kandidatúru zvažuje - do dnešného dňa bolo na Facebooku z 29 výstupov až 11 z Prešovského kraja
Minister investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ nezačal kampaň na predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v piatok, ale podľa všetkého ju robil už celé týždne aj s ministerským autom, tímom, kamerami, sociálnymi sieťami a autoritou štátu za chrbtom.
Konštatuje to poslankyňa parlamentu za Progresívne Slovensko Darina Luščíková s tým, že sociálne siete Ministerstva informatizácie a regionálneho rozvoja (MIRRI) SR sa v posledných týždňoch sústreďovali práve na mestá a obce Prešovského kraja.
„Od 24. apríla - keď už aj samotné MIRRI verejne potvrdzovalo, že Migaľ kandidatúru zvažuje - do dnešného dňa bolo na Facebooku z 29 výstupov až 11 z Prešovského kraja. Nitrianskemu, Trenčianskemu či Trnavskému kraju sa minister nevenoval vôbec, v Košickom kraji malo MIRRI dve zverejnené aktivity,” uviedla pre porovnanie Luščíková. Táto situácia podľa nej nevyzerá ako bežná ministerská práca v regiónoch. „Skôr systematické budovanie viditeľnosti kandidáta v kraji, v ktorom chce kandidovať. Rozdiel je len v tom, že bežný kandidát si kampaň platí zo svojho účtu. Minister Migaľ ju robí za peniaze nás všetkých,“ skonštatovala Luščíková
Poslankyňa zároveň vyzýva Migaľa a MIRRI, aby zverejnili kompletný prehľad výjazdov ministra do Prešovského kraja od 1. marca 2026 vrátane nákladov na dopravu, diéty, ubytovanie, sprievod, fotografov, kameramanov, správu sociálnych sietí a komunikačné výstupy rezortu. Takisto žiada, aby MIRRI jasne uviedlo, ktoré príspevky, fotografie, videá a tlačové výstupy súvisiace s Migaľovými cestami do PSK boli vytvorené zamestnancami ministerstva, dodávateľmi platenými štátom alebo z verejných zdrojov.
„Samuel Migaľ dnes vstúpil do kampane ako kandidát. O to viac musí verejnosti vysvetliť, čo všetko robil už predtým. Ak boli výjazdy do Prešovského kraja súčasťou jeho budovania politického profilu, potom ich nemali platiť daňovníci,“ uzavrela Luščíková.
Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ sa bude ako nezávislý kandidát uchádzať o post predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Ako informoval na tlačovej konferencii, kraj potrebuje župana, ktorý bude manažérom, partnerom starostov a primátorov, a človekom, ktorý bude pravidelne skladať účty.
Zdroj: SITA.sk - Migaľ si kampaň na župana podľa všetkého robil už celé týždne, tvrdia progresívci © SITA Všetky práva vyhradené.
Minister investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ nezačal kampaň na predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v piatok, ale podľa všetkého ju robil už celé týždne aj s ministerským autom, tímom, kamerami, sociálnymi sieťami a autoritou štátu za chrbtom.
Konštatuje to poslankyňa parlamentu za Progresívne Slovensko Darina Luščíková s tým, že sociálne siete Ministerstva informatizácie a regionálneho rozvoja (MIRRI) SR sa v posledných týždňoch sústreďovali práve na mestá a obce Prešovského kraja.
Nevyvážená pozornosť regiónom
„Od 24. apríla - keď už aj samotné MIRRI verejne potvrdzovalo, že Migaľ kandidatúru zvažuje - do dnešného dňa bolo na Facebooku z 29 výstupov až 11 z Prešovského kraja. Nitrianskemu, Trenčianskemu či Trnavskému kraju sa minister nevenoval vôbec, v Košickom kraji malo MIRRI dve zverejnené aktivity,” uviedla pre porovnanie Luščíková. Táto situácia podľa nej nevyzerá ako bežná ministerská práca v regiónoch. „Skôr systematické budovanie viditeľnosti kandidáta v kraji, v ktorom chce kandidovať. Rozdiel je len v tom, že bežný kandidát si kampaň platí zo svojho účtu. Minister Migaľ ju robí za peniaze nás všetkých,“ skonštatovala Luščíková
Poslankyňa zároveň vyzýva Migaľa a MIRRI, aby zverejnili kompletný prehľad výjazdov ministra do Prešovského kraja od 1. marca 2026 vrátane nákladov na dopravu, diéty, ubytovanie, sprievod, fotografov, kameramanov, správu sociálnych sietí a komunikačné výstupy rezortu. Takisto žiada, aby MIRRI jasne uviedlo, ktoré príspevky, fotografie, videá a tlačové výstupy súvisiace s Migaľovými cestami do PSK boli vytvorené zamestnancami ministerstva, dodávateľmi platenými štátom alebo z verejných zdrojov.
Otázky okolo financovania kampane
„Samuel Migaľ dnes vstúpil do kampane ako kandidát. O to viac musí verejnosti vysvetliť, čo všetko robil už predtým. Ak boli výjazdy do Prešovského kraja súčasťou jeho budovania politického profilu, potom ich nemali platiť daňovníci,“ uzavrela Luščíková.
Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ sa bude ako nezávislý kandidát uchádzať o post predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Ako informoval na tlačovej konferencii, kraj potrebuje župana, ktorý bude manažérom, partnerom starostov a primátorov, a človekom, ktorý bude pravidelne skladať účty.
Zdroj: SITA.sk - Migaľ si kampaň na župana podľa všetkého robil už celé týždne, tvrdia progresívci © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Minister investícií
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Migaľ ide proti Mazurekovi a Majerskému, ohlásil boj o post predsedu Prešovského samosprávneho kraja – VIDEO
Migaľ ide proti Mazurekovi a Majerskému, ohlásil boj o post predsedu Prešovského samosprávneho kraja – VIDEO