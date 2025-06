Migaľovo ministerstvo podporilo v krajoch projekty za vyše 22 miliónov eur, obnoví sa aj Emmerova vila v Trnave

Učebne a športoviská v Bratislavskom a Trenčianskom kraji

9.6.2025 (SITA.sk) - Nevyužívaný objekt významnej národnej kultúrnej pamiatky Emmerova vila v Trnave ožije. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR podpísalo zmluvu na jej rekonštrukciu a obnovu v hodnote 2,8 milióna eur. Cieľom je vytvoriť kultúrne a komunitné centrum vrátane kaviarne a bezbariérového prístupu.Celkovo rezort v rámci eurofondového Programu Slovensko 2021 – 2027 podpísal 32 nových zmlúv o nenávratnom finančnom príspevku (NFP) za vyše 22 miliónov eur vo výzvach zameraných na podporu škôl, ciest, kultúry, cestovného ruchu a zeleno modrej infraštruktúry."Každé euro investované do regiónov má svoj význam. Tieto projekty nie sú len o číslach, ale o konkrétnych zlepšeniach v životoch ľudí – od bezpečných chodníkov až po pitnú vodu. Som rád, že miestne samosprávy využívajú prostriedky zodpovedne a cielene tam, kde ich najviac treba," povedal minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ V Bratislavskom kraji získal podporu napríklad projekt rozšírenia kapacity Základnej školy Hamuliakovo. Škola zriadi 93 nových miest v inkluzívnych a bezbariérových učebniach. V Trenčianskom kraji pôjde 205-tisíc eur na rekonštrukciu a vybudovanie športovo-oddychovej zóny v rámci existujúceho dopravného ihriska vo vnútrobloku sídliska Dolná štvrť.Sumou 447-tisíc eur podporí rezort investícií vybudovanie športového areálu Trenčianske Stankovce, ktorý bude určený pre pohybové a voľnočasové aktivity, vrátane vybudovania miesta prvej pomoci s defibrilátorom.Takmer 440-tisíc eur pôjde tiež na dobudovanie odborných učební a dvoch tried školského klubu v ZŠ Beckov a vďaka jednému miliónu eur bude zmodernizovaná Základná škola Beluša, v ktorej pribudnú tri nové triedy, šatne aj zborovňa.V Nitrianskom kraji za vyše 400-tisíc eur zrekonštruujú most v obci Malé Ripňany s dĺžkou 19,23 metra. Zhruba rovnaká suma pôjde aj na modernizáciu miestnych komunikácií v obci Nemčiňany.Rekonštruovať sa bude aj miestna komunikácia v obci Farná a zvýši sa kapacita ZŠ Štefana Senčíka v Starom Tekove. Zrevitalizuje sa tiež verejné priestranstvo v obci Kuzmice, pribudne aj fontána a rekonštrukciou prejde aj verejné osvetlenie.V Žilinskom kraji poputuje 473-tisíc eur na projekt regenerácie vnútroblokov v meste Čadca. Ďalšími podporenými projektami sú zlepšenie kvality a inklúzie v rámci vzdelávania na ZŠ v obci Liptovská Teplá a rozvoj zelene a prvkov modrej infraštruktúry na sídlisku Struhy v Krásne nad Kysucou.Tri veľké projekty získali podporu v Banskobystrickom kraji. Viac ako 877-tisíc eur pôjde na rekonštrukciu a čo najefektívnejšie využitie kapacít ZŠ Sama Tomášika s MŠ v Lubeníku. Spolu 4,2 milióna eur je určených na komplexnú modernizáciu objektov Strednej odbornej školy technickej v Lučenci a výstavbu nového edukačného centra. Projekt je súčasťou iniciatívy Catching-up Regions (CURI) , ktorej cieľom je podporovať dobiehajúce regióny čeliace socioekonomickým výzvam.Podporu získal aj projekt vybudovania kompletného baníckeho múzea s modelom Potterovho atmosférického stroja, ako aj vonkajšou a vnútornou expozíciou banského múzea. Hlavným prínosom projektu je zachovanie, zveľaďovanie a sprístupňovanie jedinečného kultúrneho bohatstva regiónu.V Prešovskom kraji zmodernizujú ZŠ Duchnovičova v Medzilaborciach, most v obci Nová Ľubovňa, ZŠ s MŠ v Kapušanoch, ZŠ v Pečovskej Novej Vsi a ZŠ s MŠ Námestie Kráľovnej pokoja v Prešove. Spolu 3,9 milióna eur pôjde na obnovu a revitalizáciu existujúceho verejného priestranstva Záhrady umenia v Prešove na multifunkčný, kultúrno-spoločenský priestor a obnovu Kmeťovho stromoradia na plnohodnotnú mestskú promenádu s obojstrannou alejou.Deväť projektov získalo podporu v Košickom kraji. V pláne je modernizácia miestnych komunikácií v meste Moldava nad Bodvou, dobudovanie základnej infraštruktúry v obci Svinica, projekt inkluzívneho vzdelávania na Základnej škole Starozagorská 8 v Košiciach či rekonštrukcia ZŠ Istvána Dobóa s vyučovacím jazykom maďarským vo Veľkých Slemenciach.Rezort investícií podporil tiež modernizáciu základnej školy v obci Parchovany, rekonštrukciu miestnych komunikácii naprieč obcou Jastrabie pri Michalovciach, vybudovanie prepojovacej cesty k bytovkám v obci Perín, rozšírenie verejného vodovodu v obci Dúbravka a modernizáciu Základnej školy Bernolákova 16 v Košiciach.