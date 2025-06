Proces s bývalým šéfom Národného bezpečnostného úradu v kauze systému Iskra pokračuje výsluchom svedkov

Zabezpečovanie financovania

9.6.2025 (SITA.sk) - Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku v pondelok pokračuje súdny proces s bývalým šéfom Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) Aurelom Ugorom . Ten je obžalovaný pre obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v súbehu so zločinom machinácie pri verejnom obstarávaní a verenej dražbe.Skutkov sa podľa prokuratúry dopustil v čase, keď pôsobil ako vedúci pracovník na Ministerstve hospodárstva SR . Prípad sa týka informačného systému pre krízové riadenie nazvaného Iskra.Podľa obžaloby jeho vývojom spôsobil Ugor štátu škodu vo výške približne deväť miliónov eur. Na pondelkové pojednávanie predvolal súd dvoch svedkov. Svedok Peter Bagin pôsobil v inkriminovanom období rokov 2013 až 2020 ako generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania rezortu hospodárstva.„Prišla požiadavka, že nejaký takýto systém sa bude budovať,“ povedal svedok na margo systému Iskra s tým, že jeho úlohou bolo zabezpečenie financovania celej veci.Uviedol pritom, že systém sa budoval v nejakej forme špeciálneho režimu. Z tohto dôvodu podľa neho došlo aj k neštandardnej kontrole financovania projektu, keďže pracovníci sekcie rozpočtu a financovania nemali potrebnú bezpečnostnú previerku.„Najskôr to mal kontrolovať môj podriadený a potom ja,“ vysvetlil s tým, že vec nakoniec kontroloval len on sám, keďže disponoval previerkou na stupeň „vyhradené“.Svedok zároveň zdôraznil, že si nepamätá, že by mal niekto výhrady k celej veci z pohľadu verejného obstarávania a že by bol projekt v čase, keď pôsobil na ministerstve, predmetom ministerskej kontroly. Ďalší svedok Tomáš Synčák podľa vlastných slov zabezpečoval systém z hardverovej stránky, napríklad pokiaľ ide o počítačové zostavy.„Jednalo sa o systém hospodárskej mobilizácie s určitými nadštandardnými bezpečnostnými prvkami,“ vysvetlil s tým, že systém však nikdy nebol spustený. Projekt sa totiž zastavil po nástupe Richarda Sulíka do funkcie ministra.„Všetky tie zostavy sa stiahli späť,“ povedal s poukazom na to, že systém mali pôvodne využívať aj iné ministerstvá, napríklad vnútro. Systém ministerstvo hospodárstva následne previedlo na NBÚ.Žalovaný skutok sa podľa prokuratúry týka zmluvných vzťahov Ministerstva hospodárstva SR a obchodných spoločností z obdobia rokov 2013 až 2020, ktoré boli v súvislosti s budovaním informačného systému uzavreté v rozpore s osobitnými zákonmi.Potreba systému Iskra pre rezort hospodárstva navyše nebola podľa prokuratúry dostatočne preukázaná a systém bol vybudovaný nad rámec využiteľnosti rezortu, nebol využitý a ani k jeho využitiu nedôjde.Takisto obžalovaný, ktorý v inkriminovanom čase pôsobil ako riaditeľ odboru bezpečnosti a krízového riadenia na ministerstve, údajne v tejto súvislosti nepravdivo informoval ministra hospodárstva. Obžalovaný začiatkom júna pred súdom v tejto súvislosti vyhlásil, že je nevinný. Zároveň povedal, že momentálne nebude vypovedať a urobí tak prípadne až po vypočutí svedkov.Obhajca obžalovaného Michal Mandzák označil obžalobu za účelovo podanú, s tým, že nespĺňa zákonné náležitosti. Zároveň zdôraznil, že aj keď systém nevyužije ministerstvo hospodárstva, má o neho záujem Národný bezpečnostný úrad.Prokurátorka Lucia Bizoňová v rámci dokazovania poukázala na výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu, podľa ktorého došlo pri budovaní informačného systému k viacnásobnému porušeniu finančnej disciplíny.Systém určený pre oblasť krízového riadenia, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany utajovaných skutočností alebo hospodárskej mobilizácie navyše prevyšoval kompetenčnú oblasť rezortu hospodárstva.„Ministerstvo hospodárstva budovalo systém nad rámec kompetenčnej zodpovednosti,“ skonštatoval NKÚ. Pripomenul tiež, že na takýto projekt je potrebný súhlas vlády, čo sa v tomto prípade nestalo. Ugor pôsobil na čele NBÚ od januára 2004 do septembra 2006. Odstúpil po kauze hackerského útoku na počítačový systém úradu.