Migaľovo ministerstvo zrušilo výzvu na výskum v oblasti digitálnej transformácie, riziká zlyhania boli priveľké

Systematické chyby

Rozhodnutie zastaviť výzvu

17.7.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) zrušilo výzvu na podporu výskumu a vývoja v oblasti digitálnej transformácie Slovenska.Dôvodom boli vážne implementačné riziká pôvodného nastavenia, ktoré mohli viesť až k fatálnemu zlyhaniu a ohroziť čerpanie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR Ako informovalo ministerstvo, viac než polovica z 247 predložených žiadostí nespĺňala základné podmienky alebo bola hodnotená ako nízkej kvality. Odborné hodnotenie a overovanie podmienok štátnej pomoci odhalilo systematické chyby, ako nesprávne určenie veľkostnej kategórie podnikov a chybnú kategorizáciu výskumných aktivít."Až 90 % podporených projektov bolo zaradených do výskumných kategórií, ktoré nezodpovedali ich skutočnému zameraniu. To má zásadný vplyv na intenzitu štátnej pomoci," uvádza MIRRI SR s tým, že v mnohých prípadoch by chybne nastavené podmienky znemožnili žiadateľom zabezpečiť spolufinancovanie, čo by viedlo k hromadnému odmietaniu podpisu zmlúv.Ak by sa v pôvodnej podobe pristúpilo k podpisovaniu zmlúv, bolo by vážne ohrozené splnenie míľnika v Pláne obnovy a hrozil by aj výpadok financií z Európskej komisie . "V konečnom dôsledku by tak celé zlyhanie dopadlo na štátny rozpočet a daňových poplatníkov. Preto bolo rozhodnuté výzvu zastaviť," informuje ministerstvo.MIRRI SR pripravuje nové, strategickejšie zamerané projekty a výzvy, ktoré lepšie reflektujú potreby praxe, technologický pokrok a schopnosti výskumných a inovačných tímov. Cieľom je vytvoriť prostredie, kde podpora z verejných zdrojov skutočne vedie k hodnotným výsledkom a posúva Slovensko k modernej, digitálne vyspelej ekonomike.