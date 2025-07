Výstavne konzervatívna, obsahovo surrealistická. Nová stála expozícia Východoslovenskej galérie provokuje i dojíma

Surreálny dialóg diel

Myšlienku Jasuschovej hry podčiarkuje aj architektúra výstavy

Snaha vytvoriť živý priestor

17.7.2025 (SITA.sk) -Stála expozícia má ambíciu osloviť všetky generácie návštevníkov. Prináša pohľad na približne 150 diel rôznych období, medzi ktorými nechýba tvorba najvýznamnejších umelcov a umelkýň ako Anton Jasusch, Ján Mathé či Maria Bartuszová, doposiaľ nevystavené diela i nové akvizície súčasného umenia, ktoré VSG získala od roku 2016.Počas 70 rokov fungovania galérie už mala verejnosť možnosť vidieť 5 stálych projektov – Košická moderna, Košice vo výtvarnom umení, Grafika druhej polovice 20. storočia, Dielo Júliusa Jakobyho a Umenie 19. storočia na Slovensku."Mohli sme si to uľahčiť a urobiť fúziu týchto expozícií, alebo to postaviť na niečom inom, novom, čo tu ešte nebolo. V istom pohľade je to expozícia konzervatívna, a to z pohľadu výstavníckeho, teda spôsobu inštalácie. Upustili sme od farieb a výpravnosti, aby vynikli jednotlivé umelecké diela. Je však vystavaná inak, ako sme bežne zvyknutí. Mohli sme si tiež diela požičať, no my sme zvolili iný prístup. Vystavali sme stálu expozíciu výlučne z našich zbierok a snažili sme sa vytvoriť výstavu inšpirovanú dielom A. Jasuscha, ústrednej a ťažiskovej osobnosti našej zbierky, ktorá by rozprávala nejaký príbeh," objasňuje kurátor Miroslav Kleban, ktorý stálu expozíciu vytvoril spolu s kurátorkou Štefániou Ďuricovou.Stála expozícia nie je postavená na chronológii, kurátori nereflektovali postupnosť storočí v umení, ale snažili sa o dialóg medzi jednotlivými dielami. Pretrhli časovú kontinuitu, prepojili jednotlivé obdobia a vytvorili čiastočne až surreálny dialóg diel, ktorý bude lákať k opakovaným návštevám. Ideový zámer vychádza z Jasuschovej divadelnej hry plnej surrealistických, ba priam apokalyptických tém dominujúcich v medzivojnovom období.Stálej expozícii je venovaný jeden z najväčších výstavných priestorov v rámci regionálnych galérií, konkrétne výstavné siene A a B na poschodí VSG aj s premostením. Je rozdelená do 9 sekcií, ktoré približujú krátke anotácie. Vrcholí pri veľkoformátovom triptychu A. Jasuscha nainštalovanom vo forme pomyselného oltára, ktorého protipólom je jemná škrupinová plastika M. Bartuszovej symbolizujúca zrod a klíčenie."Expozíciu považujeme za veľký záväzok voči verejnosti, keďže jej trvanie bude minimálne 5 rokov, čo vyplýva aj zo samotného grantu, ktorý nám bol poskytnutý."Samotný výstavný priestor bol kvôli rekonštrukcii uzatvorený takmer rok. "Steny sme zbavili sadrokartónu, odhalili sme pôvodné múry, keďže je to krásny pamiatkový objekt. Vybrúsila sa podlaha a samotná použitá architektúra expozície tiež reflektuje hlavnú myšlienku Jasuschovej divadelnej hry, teda zrod, zánik a znovuzrodenie. Architekti zo štúdia COSMO si za príklad vzali vzťah človeka a planéty, čo podčiarkli ideou recyklovaného plastu. Pri tvorbe panelov a podstavcov použili tony počítačových klávesníc a jogurtových kelímkov."Podľa slov kurátora M. Klebana je hlavnou snahou zámer, aby expozícia v spoločnosti zarezonovala. Jej vytvoreniu predchádzal dialóg s mnohými kurátormi jednotlivých galérií v rámci Česka a Slovenska o podstate a význame stálej expozície v 21. storočí. "Reflektovali sme, že galérii chýba a že v Košiciach potrebujeme mať niečo, čo vieme ukázať aj zvyšku sveta. Veríme, že sa nám to podarilo."Duchovno, spiritualita, kozmos, priestor, čas, vzťah človeka k zemi, planéte či myšlienky na budúcnosť, posledný súd, zánik a následný zrod a dematerializácia duše. Tém na premýšľanie dostane návštevník dostatok. Prevahu majú závesné obrazy, no nechýbajú ani plastiky a objekty. Okrem diel A. Jasuscha a ďalších významných osobností slovenskej výtvarnej moderny, ako sú Július Jakoby, Konštantín Bauer, František Foltýn, Gejza Schiller, Konštantín Kővári, Elemír Halás-Hradil, ale aj zástupcov 19. storočia (napríklad Imrich Emanuel Roth), sú tiež vystavené napríklad vzácne solitéry z gotického umenia. Zastúpenie tu majú aj zásadní autori z povojnového obdobia ako Maria Bartuszová, Juraj Bartusz, Jozef Jankovič, Stanislav Filko. Expozíciu dopĺňa množstvo diel spomínanej akvizičnej činnosti, najmä mladých súčasných umelcov."Určite nechceme, aby tu bola 5 rokov expozícia, ktorá sa o desiatej otvorí a o osemnástej zavrie. Plánujeme z nej vytvoriť živé miesto, plné rôznych sprievodných programov a edukačných aktivít," dodáva kurátor.Informačný servis