Migrácia ropúch bradavičnatých je pre nedostatok vody pomalšia

Brestov 5. apríla (TASR) - Migrácia ropúch bradavičnatých na Brestovských rybníkoch v Humenskom okrese je v tomto roku pomalšia. Pre TASR to uviedla environmentalistka Anna Macková zo Správy Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty so sídlom v Medzilaborciach. Dôvodom je nedostatok vody.Ropucha má podľa jej ďalších slov v tejto oblasti vhodné podmienky na existenciu a aj napriek tomu, že tunajšie rybníky slúžia na aktívny rybolov a i prostredie sa zmenilo, migrujú do nich, aby si splnili svoju reprodukčnú schopnosť.uviedla Macková s tým, že naopak rastie. V blízkosti sa totiž iná lokalita s toľkým množstvom vody nenachádza. Prekonávajú tak teda aj trojkilometrovú vzdialenosť a z lesa musia prejsť k rybníku cez cestu, po ktorej jazdia motorové vozidlá.Preto popri nej každoročne inštalujú zábrany.spomenula environmentalistka, podľa ktorej to nie je úplne najlepší spôsob, ako ropuchám pomáhať.spomenula možnosti. Ropuchy sa po nakladení vajíčok vracajú naspäť do lesa. Robia tak už bez pomoci ľudí, fólie popri ceste preto dvíhajú, a to vo večerných hodinách, keď tadiaľ prechádza menej áut.Deti sa na túto aktivitu podľa Mackovej tešia.vysvetlila s tým, že na vlastné oči vidia, že voda je pri reprodukcii ropúch dôležitá.Tzv. žabie taxi na tejto lokalite realizujú už 15-krát, s deťmi pracujú od roku 2010. V jej začiatkoch tu evidovali do 5000 ropúch bradavičnatých, po vlaňajšom transfere je to 17.000. Počas tohtoročnej migrácie preniesli zatiaľ približne 5000 jedincov.Žiačka tretieho ročníka Esterka sa tiež zapojila do tejto aktivity, ktorá sa jej veľmi páči. Trošku už vie rozoznať samicu od samčeka.skonštatovala s tým, že to vníma aj ako dobrý skutok. Privítala by, ak by sem mohli prísť aj na budúci rok.