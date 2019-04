Zelenskyj a Porošenko absolvovali testy na alkohol a drogy

P. Porošenko sa podrobil lekárskym testom na zistenie alkoholu a drog v organizme. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Volodymyr Zelenskij sa podrobil lekárskym testom na zistenie alkoholu a drog v organizme. Foto: TASR Foto: TASR

Kyjev 5. apríla (TASR) - Dvojica ukrajinských prezidentských kandidátov, ktorá sa prebojovala do druhého kola volieb, sa v piatok podrobila lekárskym testom na zistenie prítomnosti alkoholu a drog v organizme. Zábery z prehliadok Volodymyra Zelenského a Petra Porošenka vysielali aj televízne stanica, uviedla agentúra Reuters.Na absolvovanie testov vyzval súčasného ukrajinského prezidenta Porošenka populárny komik Zelenskyj, ktorý nad úradujúcou hlavou štátu v nedeľnom prvom kole volieb so značným náskokom zvíťazil.Zelenskyj testy na alkohol a drogy absolvoval v súkromnej nemocnici, pričom zábery naživo streamoval na svojej stránke na Facebooku.povedal 41-ročný Zelenskyj po odbere novinárom, zjavne narážajúc na svojho staršieho vyzývateľa.Zhruba o hodinu neskôr odvysielali viaceré televízne stanice naživo zábery z lekárskej prehliadky, ktorú podstúpil 53-ročný Porošenko v kyjevskom Národnom športovom komplexe Olimpijskyj, kde by sa mala pred druhým kolom volieb naplánovaným na 21. apríla konať predvolebná debata oboch kandidátov.Úradujúcemu ukrajinskému prezidentovi odobrali vzorky krvi, vlasov a moču, ktoré boli odoslané do štyroch rôznych laboratórií. Podľa predbežných výsledkov týchto testovPorošenko si Zelenského doberal za to, že neprijal jeho výzvu, aby lekársku prehliadky absolvovali spoločne v komplexe Olimpijskyj.dodal.Zelenskyj prijal v stredu Porošenkovu výzvu na debatu pred druhým kolom prezidentských volieb. Zároveň si však stanovil vlastné podmienky vrátane tej, aby sa odohrala na futbalovom štadióne Olimpijskyj. Porošenko v reakcii Zelenského obvinil, že si kladie príliš veľa podmienok, v čom videl spôsob, ako sa celej debate vyhnúť.Zelenskyj v piatok reagoval aj na otázku, prečo neprijal Porošenkovu ponuku na spoločné absolvovanie testov na štadióne.povedal a dodal, že výsledky svojich testov dostane o tri dni. "Výsledky vám ukážeme. Všetko sa robí oficiálne," uviedol.Termín debaty prezidentských kandidátov dosiaľ nebol oficiálne stanovený. Porošenko v noci na piatok zverejnil videozáznam, v ktorom svojmu súperovi odkázal:Za Zelenského hlasovalo v nedeľňajšom prvom kole volieb vyše 30 percent voličov, kým Porošenkovi svoj hlasov odovzdalo takmer 16 percent, pripomenula agentúra AP.