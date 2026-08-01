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01. augusta 2026

Migračná kríza v Európe eskaluje. Francúzsko sprísňuje kontroly, Taliansko pozastavilo Schengenský dohovor so Španielskom


Tagy: Kontroly na hraniciach Migranti Zahraničie

Predchádzajúce migračné vlny sa objavili počas napätia medzi Španielskom a Marokom. Francúzsko a Taliansko sprísnili kontroly na ...



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spain_ceuta_76663 676x451 1.8.2026 (SITA.sk) - Predchádzajúce migračné vlny sa objavili počas napätia medzi Španielskom a Marokom.


Francúzsko a Taliansko sprísnili kontroly na hraniciach po tom, čo približne 60 000 ľudí prekročilo do španielskej enklávy Ceuta v severnej Afrike, čo vyvolalo jednu z najväčších migračných kríz v Európskej únii za posledné roky. Migranti vstúpili do Ceuty z Maroka, uviedol regionálny prezident Juan Jesus Vivas, pričom do piatkového večera sa viac ako 48 000 vrátilo späť.

Krajiny sprísňujú opatrenia


Francúzsko sprísnilo kontroly na hraniciach so Španielskom a zvýšilo počet policajtov a žandárov päťnásobne na 334. Taliansko oznámilo pozastavenie Schengenského dohovoru so Španielskom, ktorý umožňuje bezvízový pohyb medzi hranicami. Niekoľko európskych krajín navrhlo pozastaviť členstvo Španielska v Schengenskom priestore, hoci španielsky minister zahraničných vecí tvrdí, že integrita priestoru je zaručená.

Predchádzajúce migračné vlny sa objavili počas napätia medzi Španielskom a Marokom. Sanchez navštívil Alžírsko 20. júla, čo bola prvá návšteva španielskeho premiéra za štyri roky, čo znamenalo zlepšenie vzťahov s rivalom Maroka. Nie je jasné, či existuje spojitosť medzi touto návštevou a súčasným prílevom.

Sanchez v Ceute obvinil pašerákov ľudí z šírenia falošných správ o rozhodnutí Španielskeho najvyššieho súdu, ktoré umožňuje nepravidelným migrantom prichádzajúcim po mori okamžitý návrat.

Európska únia reaguje na situáciu


Obavy z masového prílevu migrantov do členských štátov EÚ vyvolali diplomatické napätie. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová označila scény v Ceute za neprijateľné.

„Nemôžeme dovoliť, aby ktokoľvek prišiel do našej únie bez dodržiavania pravidiel,“ povedala na sociálnej sieti.

Španielsky minister zahraničných vecí Jose Manuel Albares sa snažil zmierniť obavy, že nie je možné cestovať z Ceuty a Melilly na pevninu bez preukázania totožnosti na policajnej kontrole. Marocké úrady zatiaľ nevydali oficiálne vyhlásenie o príleve migrantov.


Počas podobného prívalu v roku 2021 dorazilo do Ceuty viac ako 10 000 migrantov za dva dni počas diplomatického sporu medzi Španielskom a Marokom. Spor vznikol po tom, čo Španielsko rozhodlo o poskytnutí lekárskej starostlivosti vedúcemu Frontu Polisario, ktorého guerilly bojovali dlhú vojnu s Rabatom o nezávislosť Západnej Sahary. Kríza sa skončila v roku 2022, keď Madrid zmenil svoju dlhoročnú politiku neutrality a podporil plán Maroka pre Západnú Saharu, čo vyvolalo diplomatický rozkol medzi Madridom a Alžírskom.




Zdroj: SITA.sk - Migračná kríza v Európe eskaluje. Francúzsko sprísňuje kontroly, Taliansko pozastavilo Schengenský dohovor so Španielskom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kontroly na hraniciach Migranti Zahraničie
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