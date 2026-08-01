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01. augusta 2026

Motorkár vošiel na červenú, zrážku s autom neprežil. Polícia pripomína dôležité pravidlá – FOTO


Tagy: bratislavská polícia Nehoda Nehoda motorkára Tragická dopravná nehoda

Dopravných nehôd motorkárov pribúda. V piatok večer zomrel na cestách ďalší motorkár. Informovala o tom bratislavská polícia na ...



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sni mka obrazovky 2026 08 01 o 11.26.41 676x349 1.8.2026 (SITA.sk) - Dopravných nehôd motorkárov pribúda.


V piatok večer zomrel na cestách ďalší motorkár. Informovala o tom bratislavská polícia na sociálnej sieti. Ako priblížila, nehoda sa udiala 31. júla krátko pred 18:00 v okrese Pezinok. Podľa doterajších informácií na ceste II/504 v smere od Modry do Budmeríc, kde sú aktuálne vykonávané stavebné práce, vodič motocykla Yamaha nerešpektoval červený signál STOJ!

Následne sa zrazil s osobným vozidlom značky Volkswagen. Zrážku 39-ročný motorkár neprežil. Zraneniam podľahol priamo na mieste. Policajti museli v oboch smeroch uzavrieť a usmerňovať dopravu.

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Dopravných nehôd motorkárov pribúda. Policajti preto opätovne apelujú na vodičov motocyklov, aby dodržiavali rýchlosti, nejazdili pod vplyvom alkoholu či iných návykových látok, nepreceňovali svoje schopnosti, rátali s chybami ostatných vodičov, zvýšili opatrnosť pri prejazde križovatkami, nekľučkovali medzi vozidlami, používali prilbu a ochranný odev a brali do úvahy kvalitu vozovky a jazdné vlastnosti motocykla.


Zdroj: SITA.sk - Motorkár vošiel na červenú, zrážku s autom neprežil. Polícia pripomína dôležité pravidlá – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bratislavská polícia Nehoda Nehoda motorkára Tragická dopravná nehoda
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