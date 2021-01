Migračný úrad má nového riaditeľa, z výberového konania vyšiel ako víťaz Ján Orlovský

Migrácia bude stále výzvou

Pôsobil aj vo Washingtone

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Novým riaditeľom Migračného úradu rezortu vnútra sa stal Ján Orlovský . Do funkcie ho v pondelok 25. januára uviedol Štátny tajomník Ministerstva vnútra SR (MV SR) Vendelín Leitner . Výberové konanie na miesto riaditeľa úradu vyhlásilo MV SR v decembri a prihlásili sa doň štyria uchádzači.Kandidátov posudzovala komisia zložená zo zástupcov ministerstva a odborov. Uchádzači museli preukázať svoje analytické, koncepčné či riadiace zručnosti, takisto schopnosť riešiť krízové a konfliktné situácie. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa MV SR Barbara Túrosová „Téma migrácie bude bezpochyby predstavovať veľkú výzvu pre celú Európu aj v najbližších rokoch. Je mimoriadne dôležité, aby sa členské krajiny snažili nájsť konsenzus v ďalšom smerovaní migračnej politiky a zároveň intenzívnejšie pracovali na riešení problémov, ktoré sú z dlhodobého hľadiska identifikované ako najzásadnejšie,“ povedal nový riaditeľ migračného úradu.Orlovský chce zlepšiť spoluprácu úradu so štátnymi orgánmi, občianskym sektorom a samosprávou. „Je dôležité, aby sa spolužitie občanov SR s cudzincami nieslo v duchu vzájomného porozumenia, tolerancie a aby prinášalo spokojnosť všetkým, ktorí žijú na našom území,“ dodal.Ján Orlovský v rokoch 1992 až 2002 pôsobil v zahraničnej službe SR, z čoho sedem rokov ako tretí tajomník a radca na zastupiteľskom úrade SR vo Washingtone. Venoval sa spolupráci s Kongresom Spojených štátoch amerických a aj s neziskovými a výskumnými organizáciami.V rokoch 2003 až 2014 bol hovorcom a riaditeľom kancelárie predstavenstva spoločnosti Západoslovenská energetika. Od roku 2015 až do roku 2020 pôsobil ako výkonný riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti.Migračný úrad bol zriadený uznesením vlády v roku 1993 na zabezpečenie plnenia úloh migračnej politiky. Je odborným útvarom ministerstva pre otázky azylu a integrácie osôb, ktoré na Slovensku požiadali o azyl alebo im bola poskytnutá doplnková ochrana.Zároveň plní aj úlohu orgánu pre politiky migrácie a integrácie cudzincov na území SR. Programové vyhlásenie vlády pre obdobie 2020 až 2024 avizovalo prijatie novej migračnej politiky pre obdobie rokov 2021 až 2025.