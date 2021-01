Izrael zatvoril hranice aj letiská pre osobnú dopravu, krajinu nemôžu opustiť ani cudzinci

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.1.2021 - Od pondelka 25. januára Izrael kompletne uzavrel hranice a letiská pre osobnú dopravu. Zákaz vstupu aj výstupu z krajiny sa týka nielen cudzincov, aj izraelských občanov.Opatrenie je zatiaľ platné do nedele 31. januára. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke. Ako rezort diplomacie doplnil, prípadné výnimky môže udeliť Ministerstvo zdravotníctva Izraela.„Návrat do SR momentálne vzhľadom na uzatvorenia hraníc nie je do 31. januára 2021 možný,“ uzavrelo MZVEZ SR.