Migranti sa pokúsili vniknúť do Melilly, v tlačenici na hranici zahynulo približne 18 z nich

Počet mŕtvych z tlačenice, ktorá vznikla, keď sa v piatok ľudia snažili dostať z Maroka do španielskej enklávy Melilla, stúpol na 18. K piatim mŕtvym, ktorých hlásilo marocké ministerstvo vnútra, neskôr podľa oficiálnej tlačovej agentúry MAP pribudlo 13 hospitalizovaných ľudí, ktorí podľahli svojim zraneniam. Marocké združenie pre ľudské práva hlásilo až 27 mŕtvych, ale tento počet sa nedal nezávisle overiť.

25.6.2022 (Webnoviny.sk) -Marocké ministerstvo vnútra vo vyhlásení uviedlo, že obete sú výsledkom pokusu preliezť železný plot. Okrem piatich mŕtvych rezort hlásil aj zranených 76 migrantov a 140 príslušníkov marockých bezpečnostných zložiek. Španielske úrady uviedli, že 49 príslušníkov civilnej gardy utrpelo ľahšie zranenia a migranti hádžuci kamene poškodili štyri policajné autá.Dovedna 133 migrantov sa dostalo cez hranicu medzi územiami, pričom podľa úradu španielskej vlády v Melille sa do ich severoafrického mesta pokúsilo dostať okolo 2000. Tí, ktorým sa podarilo prejsť, išli do miestneho centra pre migrantov, kde úrady vyhodnotia ich situáciu.Bol to prvý takýto pokus migrantov o preniknutie do španielskej enklávy, odkedy Madrid a Rabat v máji napravili vzájomné diplomatické vzťahy.