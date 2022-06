Na Šarišský hrad sa vracia multižánrový festival Filmová noc na hrade

Na Hrade Šariš sa v polovici júla uskutoční jubilejný 10. ročník multižánrového festivalu Filmová noc na hrade (FNNH), ktorý je jediným svojho druhu v strednej Európe.

Organizátori zaplnili program rôznymi filmami, hudobnými predstaveniami a workshopmi. Novinkou bude podujatie Warm up s premiérovým filmom pri rybníkoch vo Veľkom Šariši.

Diskusie aj divadlá

Plážové kino s filmami

Filmová noc na hrade

25.6.2022 (Webnoviny.sk) -Ako informoval PR manažér podujatia Vladimír Tomek, historický areál hradu bude v termíne od 14. do 17. júla patriť aj diskusiám, divadlu a programu pre najmenších. Hradný kopec ale bude určený fanúšikom predovšetkým krátkych filmov.„Návštevníkom samozrejme ponúkneme aj dlhometrážne snímky. Jednou z nich bude film Obchod na korze, ktorý tento rok oslavuje 65. výročie zisku Oscara za najlepší cudzojazyčný film. Premietať ho budeme z 35-milimetrového filmu, čo je v dnešnej dobe veľkou raritou, a preto som presvedčený, že to zaujme aj mladších návštevníkov. Tento film navyše uvedieme za účasti vzácnych hostí,“ uviedol organizátor festivalu FNNH Peter Vlkovič.Novinkou aktuálneho ročníka festivalu bude podujatie Warm up, ktoré je naplánované v predvečer festivalového víkendu, vo štvrtok 14. júla pri rybníkoch v katastri Veľkého Šariša.Pôjde o plážové kino s dvomi filmami, ktoré bude mať vo Veľkom Šariši a okolitom regióne premiéru. Prvým filmom bude rozprávka pre rodiny s deťmi s názvom Zakliata jaskyňa, po nej bude nasledovať celoslovenská kinopremiéra komédie Hádkovci.V piatok 15. a v sobotu 16. júla bude festival pokračovať hlavným programom, ktorého dejiskom bude hradný kopec na Hrade Šariš.„O zážitky pod hviezdami bude dokonale postarané a nadšenci, ktorí sa rozhodnú na hrade stráviť celú noc, budú mať opäť možnosť stanovať priamo v hradnom areáli,“ dodal Tomek.Počas deviatich rokov a jedného medziročníka festivalu Filmová noc na hrade mohli jeho návštevníci vidieť viac ako 700 krátkych aj dlhometrážnych filmov a takmer 50 hudobných vystúpení umelcov.Okrem toho festival ponúkol množstvo diskusií, prednášok a workshopov za účastí hostí a tvorcov. Viaceré filmy boli uvedené v celonárodnej premiére, niektoré snímky dokonca v celosvetovej festivalovej premiére.