Migranti si razia cestu do Európy, Gréci ich vodnými delami ženú späť na turecké územie

6.3.2020 (Webnoviny.sk) - Na grécko-tureckých hraniciach vypukli v piatok ráno ďalšie nepokoje, keď sa migranti opäť pokúsili preraziť si cestu do Európy. Grécka polícia proti nim použila slzotvorný plyn a vodné delá. Tureckí policajti sa zas snažili zabrániť ich zatlačeniu späť.Tisíce utečencov a ďalších migrantov sa usilujú dostať do Grécka, odkedy Turecko minulý týždeň otvorilo svoje hranice s Európou. Pohraničnú oblasť odvtedy sužujú nepokoje a chaos.Turecko vyslalo na svoju stranu hraníc tisíc členov špeciálnych policajných síl, ktorých úlohou je brániť gréckym úradom, aby zahnali migrantov naspäť na územie Turecka. Mnohí stále táboria na tureckej strane a dúfajú, že sa dostanú do Európskej únie napriek tomu, že Grécko svoju hranicu oficiálne uzavrelo.Ministri zahraničia členských štátov Európskej únie sa v piatok stretli na mimoriadnom rokovaní v chorvátskom Záhrebe, aby prediskutovali situáciu v Sýrii a na hraniciach únie. Grécke úrady opakovane zdôrazňujú, že osoby snažiace sa o prekročenie hraníc nie sú utečenci z Idlibu, kde v posledných týždňoch zúrili boje, a väčšinou to nie sú ani Sýrčania.