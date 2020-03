Ministerstvá voľby nevyrušili, s rozpracovanými projektmi pokračujú v štandardnom režime

Ministerstvo zdravotníctva sa venuje koronavírusu

6.3.2020 (Webnoviny.sk) - Ekonomické ministerstvá voľby nevyrušili. Pokračujú v štandardnom režime.„Ministerstvo hospodárstva do vymenovania novej vlády pracuje v štandardnom režime,“ uviedol rezort hospodárstva pre agentúru SITA. Podobne je na tom aj ministerstvo financií, ktoré má ešte rozpracované viacero projektov.„Ide o projekty predovšetkým v oblasti elektronizácie, napríklad ide o projekt elektronickej fakturácie, obstarávanie agentúrnych servisov a ďalšie,“ dodala pre agentúru SITA hovorkyňa rezortu financií Alexandra Gogová s tým, že čo sa týka zásadných legislatívnych zmien už v tejto chvíli ministerstvo žiadne nepripravuje. Ministerstvo zdravotníctva sa v súčasnosti intenzívne venuje problematike ochorenia COVID-19 (koronavírusu). S tým sú spojené aj mnohé procesné opatrenia.„Na ministerstve je vytvorený krízový štáb, ktorý operatívne pristupuje k riešeniam. V spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva pracujeme napríklad na tom, aby sa čoskoro vzorky mohli testovať na ďalších dvoch miestach na Slovensku, čo urýchli celý proces testovania. Takisto veľmi pedantne monitorujeme situáciu v nemocniciach, aby všetko bolo zabezpečené pre pacientov a zdravotníkov,“ povedal pre agentúru SITA hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR po parlamentných voľbách pokračuje v legislatívnom procese k dvom nariadeniam vlády, ktoré sa týkajú sociálnych služieb a kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP).Ako pre agentúru SITA uviedol hovorca rezortu práce a sociálnych vecí Michal Stuška, ide o sociálne kroky a opatrenia, ktoré vyplývajú zo zákona a nemôžu sa zastaviť ani vplyvom volieb. Prvým návrhom sa podobne ako v predošlých rokoch zvyšuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti každého klienta."Vnútorné pripomienkovanie sa končí práve 3. marca 2020 a začína sa medzirezortné pripomienkové konanie," povedal.Druhým návrhom nariadenia vlády by sa mala opäť zvýšiť sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie, a to s účinnosťou od 1. júla tohto roka."Predbežné pripomienkové konanie k návrhu sa končí 6. marca 2020 a začne sa medzirezortné pripomienkové konanie, pričom Nariadenie vlády SR musí byť v tomto prípade uverejnené v Zbierke zákonov SR do 31. mája 2020," uviedol Stuška.Okrem týchto procesov pokračuje podľa neho aj realizácia desiatok projektov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Implementačnej agentúry, Inštitútu pre výskum práce a rodiny, či Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch. Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) pokračuje aj po voľbách plynule v práci na rozbehnutých projektoch, ktoré sú pripravené pre nové vedenie rezortu. Minister Árpád Érsek (Most-Híd) sa už pred nedávnymi parlamentnými voľbami viackrát vyjadril, že sa ani po nich nechystá otvárať nové úseky ciest."Zároveň nebude podpisovať žiadne zmluvy a ďalšie rozhodnutie necháva na svojho nástupcu," uviedla v stredu pre agentúru SITA rezortná hovorkyňa Karolína Ducká.V najbližšom čase sa podľa ministerstva dopravy očakáva ukončenie verejného obstarávania na výstavbu obchvatu Šale na ceste I/75, ktorý by mal byť financovaný z európskych zdrojov."Zároveň rýchlostná cesta R7 je tesne pred ukončením výstavby a prvé úseky budú otvorené už v marci. Na úsekoch od Ketelca po Holice, ktoré majú byť sprístupnené ako prvé, sa v súčasnosti ukončujú práce potrebné pre kolaudáciu, aby cesta mohla byť otvorená pre verejnosť," priblížila Ducká.Koncesionár projektu D4 a R7 Zero Bypass Limited (Obchvat Nula) podľa hovorkyne predpokladá, že povolenie na predčasné užívanie úseku R7 od Šamorína po Ketelec a nadväzujúcu časť D4 od Ketelca po Rovinku by mohlo byť vydané koncom marca.Jeden z možných budúcich koaličných partnerov SME Rodina prostredníctvom svojho lídra Borisa Kollára odkázal dosluhúcej vláde Petra Pellegriniho, aby do príchodu novej vlády už len svietila a kúrila.