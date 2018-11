Migranti ukradli francúzsky čln a preplavili sa na ňom až do Británie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lille 13. novembra (TASR) - Skupina iránskych migrantov ukradla rybársky čln z francúzskeho prístavu a preplavila sa na ňom cez Lamanšský prieliv do Británie, pričom sa jej podarilo prekĺznuť okolo príslušníkov pohraničnej stráže a dokončiť celú trasu púte, ktorú sa každý rok pokúšajú zvládnuť tisíce ľudí. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.Sedemnásť migrantov vrátane troch detí dorazilo v utorok nadránom na pobrežie Anglicka na palube rybárskeho člna, ukradnutého z francúzskeho prístavu neďaleko Calais, potvrdili britskí predstavitelia.Britské ministerstvo vnútra uviedlo, že skupinu migrantov zachytili pri prístave Dover.uviedol hovorca ministerstva. Dodal, že ich žiadosti o udelenie azylu budú úrady posudzovať a že neplnoleté osoby odovzdali sociálnym službám.Francúzsky prokurátor Pascal Marconville, ktorý vedie vyšetrovanie krádeže, vyhlásil, že motor bol naštartovaný pomocou drôtikov, teda bez kľúča, a že migrantom sa podarilo "uniknúť strážnej hliadke" prístavných úradov.Každý rok sa tisíce migrantov z Afriky, Blízkeho východu a Ázie, mnohí ešte neplnoletí, snažia dostať do Británie cestovaním načierno v kamiónoch smerujúcich cez Lamanšský prieliv do Anglicka, prevažne z francúzskeho prístavu Calais.Pre mnohých sa tieto pokusy skončia neúspechom, pričom francúzska polícia pravidelne zadržiava migrantov, keď sa snažia vyliezť do kamiónov.V pondelok večer začali mať francúzski príslušníci podozrenie, keď spozorovali čln, ktorý podniká "neobvyklú" plavbu cez Lamanš. Uviedla to hovorkyňa námorných úradov v severnom Francúzsku Ingrid Parrotová. Upovedomili preto britské úrady a tie sa skontaktovali s majiteľom 12-metrového člna. Ten vyhlásil, že mu ho ukradli z prístavu Boulogne-sur-Mer, asi 35 kilometrov západne od Calais.Parrotová označila túto plavbu cez Lamanš za "bezprecedentnú" s tým, že migranti dovtedy používali oveľa menšie člny pri pokusoch o preplávanie prielivu až do cieľa svojej vytúženej púte, a navyše s malým úspechom.Francúzski námorní predstavitelia spustili zatiaľ tento rok 23 operácií - buď na záchranu migrantov na mori, alebo na zastavenie skupín, ktoré sa práve chystali vydať na plavbu.