Migranti v Turecku získajú na pomoc od EÚ milióny eur, Európska komisia predĺžila dva programy

23.12.2020 (Webnoviny.sk) - Európska únia (EÚ) plánuje dať na pomoc migrantom žijúcim v Turecku ďalšie stovky tisíc eur. Európska komisia v stredu informovala, že predĺžila dva programy - jeden, ktorý poskytuje finančnú pomoc na základné potreby migrantov v Turecku a druhý, ktorý poskytuje zdroje na vzdelávanie detí. Programy predĺži do začiatku roka 2022 a vyhradí pre ne sumu 485 miliónov eur.Komisia uviedla, že programy poskytnú zdroje pre viac ako 1,8 milióna utečencov a pomôžu so vzdelaním viac ako 700-tisíc detí. Spravuje ich turecký Červený polmesiac v spolupráci s Červeným krížom Detským fondom OSN (UNICEF) . Peniaze nepoputujú priamo tureckej vláde, pripomína agentúra AP.Turecko je útočiskom takmer štyroch miliónov utečencov, zväčša z občianskou vojnou zmietanej Sýrie. Zhruba 70% z nich sú ženy a deti a veľká väčšina žije mimo utečeneckých táborov. EÚ sa spolieha na Turecko, že pomôže zabrániť migrantom a utečencom dostať sa do eurobloku nelegálne.Po tom, ako v roku 2015 prišiel do EÚ viac ako milión ľudí a spôsobil jednu z jej najhorších kríz, ponúkla únia Ankare až šesť miliárd eur na pomoc s utečencami a ďalšie výhody za zastavenie migrantov v odchode do Európy. Počet prichádzajúcich migrantov a utečencov následne dramaticky klesol.Podľa Európskej komisie bolo všetkých šesť miliárd eur v rámci dohody medzi EÚ a Tureckom "vyčlenených a zazmluvnených" a takmer 4 miliárd eur vyplatili. Časť peňazí, 2,4 miliardy eur, bola vyčlenená na humanitárnu pomoc.