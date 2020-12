Združenie občanov miest a obcí Slovenska nesúhlasí s vyčlenením časti zákaziek spod verejnej kontroly

nesúhlasí

23.12.2020 (Webnoviny.sk) - Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS) časti verejných zákaziek spod verejnej kontroly. V tlačovej správe o tom informoval predseda združenia Peter Uhlár.Reagoval tak na návrh novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania posunul podpredseda vlády Štefan Holý (Sme rodina).Novela zákona má priniesť zjednodušenie a urýchlenie procesov nákupov tovarov, služieb a stavebných prác z verejných zdrojov. Na druhej strane však zvyšuje limitnú finančnú hodnotu zákaziek.Zákazky, ktoré neprekročia stanovenú sumu by sa tak podľa novely vyňali zo zákona. Obstarávateľ by tak nemusel centrálne zverejňovať kritériá výberu dodávateľa, súťažné podklady, zápisnicu z vyhodnotenia ponúk či samotné ponuky uchádzačov.Podľa Transparency International Slovensko (TIS) by tak bez verejnej kontroly mohlo ostať dvetisíc zákaziek ročne v celkovej hodnote jednej miliardy eur.„Toto ustanovenie zákona bude problémom najmä v samospráve, predovšetkým v menších obciach, ktoré tak budú čoraz väčší objem verejných prostriedkov určených na nákupy používať mimo akejkoľvek verejnej kontroly. Tento pretrvávajúci problém by sa prijatím navrhovanej novely zákona o verejnom obstarávaní ešte prehĺbil,“ povedal Peter Uhlár.ZOMOS tak súhlasí s hromadnou pripomienkou, ku ktorej sa okrem TIS pridali aj Aliancia Fair-Play, Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), Slovensko Digital či Nadácia Zastavme korupciu.