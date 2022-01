Migrantov vstupujúcich do Británie cez Lamanšský prieliv pribúda, ich počet sa vlani strojnásobil

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.1.2022 - Počet nelegálnych migrantov, ktorí vlani prišli do Veľkej Británie cez Lamanšský prieliv na malých člnoch, sa oproti roku 2020 strojnásobil. Napriek výrazným britským investíciám vo Francúzsku, ktoré majú predchádzať migrácii cez tento prieliv, sa vlani do Británie preplavilo najmenej 28 431 migrantov, pričom v predošlom roku ich bolo len 8 417. Informuje o tom portál bbc.com.Migrácia cez Lamanšský prieliv vlani kulminovala v novembri. Napriek ochladeniu sa do Spojeného kráľovstva vtedy preplavilo 6 869 ľudí. November bol zároveň mesiacom, v ktorom zaznamenali rekordný príchod migrantov cez prieliv v priebehu jediného dňa, a to 1 185.Britská vláda uviedla, že podľa nového zákona o hraniciach bude nelegálny vstup na územie Spojeného kráľovstva trestným činom. „Čím skôr Snemovňa lordov tento zákon schváli, tým skôr sa tieto reformy zrealizujú,“ povedal Tom Pursglove z britského ministerstva vnútra.