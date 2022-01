Rok 2022 bude veľmi náročný, rast cien sa ustáli až v závere roka

Zdražovanie sa naplno prejaví v januári

Inflácia bude naďalej rásť

Kedy sa ceny zastabilizujú?

4.1.2022 (Webnoviny.sk) - Ceny tovarov a služieb by mali podľa analytikov rásť aj v tomto roku. Ako pre agentúru SITA povedal analytik J&T Banky Stanislav Pánis, dynamika rastu spotrebiteľských cien sa zrýchli a v priemere presiahne 4-percentnú dynamiku, k čomu výrazne prispejú regulované ceny energií, ako aj vyššie ceny potravín. Tempo rastu zdražovania sa spomalí podľa Pánisa až v závere roka.Vyššie ceny energií už podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mateja Horňáka ukázali prvé dopady v priemysle, v rozpočtoch domácností sa naplno prejavia až od januára, kedy vstúpia do platnosti nové regulované ceny plynu, elektriny či tepla.„Vo všeobecnosti však môžeme vidieť výrazný rast cien komodít, ktoré ovplyvňujú aj konečné ceny pre spotrebiteľov, okrem spomínaných energií ide aj o potraviny či stavebné materiály. Významnú rolu zohrávajú bázické efekty ako zrušenie obedov zadarmo, či prepad cien ropy, ktoré sa budú z medziročného vyjadrenia inflácie postupne vytrácať,“ skonštatoval Horňák.Zatiaľ čo v januári 2021 predstavovala inflácia len 0,7 %, tak v novembri 2021 už dosiahla až 5,6 %. „Za celý rok 2021 by inflácia mala dosiahnuť priemernú úroveň okolo 3 %,“ myslí si analytička 365.bank Jana Glasová. Za celý rok 2022 bude priemerná inflácia podľa nej ešte vyššia ako v roku 2021.„Zatiaľ náš odhad hovorí o raste cien v priemere o 4,5 %, ale nevylučujeme, že ho budeme prehodnocovať smerom nahor a inflácia nakoniec prekročí úroveň 5 %,“ dodala Glasová.Ako ďalej pre agentúru SITA povedala hlavná analytička ProfitLevel Lucia Žárska, vývoj bude závisieť najmä od nárastu počtu pozitívnych prípadov na COVID-19 , rýchlosti šírenia mutácie omikron a následných zavedených obmedzení, ktoré výrazne vplývajú na ekonomickú situáciu a takisto na zvyšovanie spotrebiteľských cien. V prvom kvartáli roku 2022 Žárska predpokladá navýšenie cien importných komodít a polotovarov, ktoré budú tlačiť na domáce výrobné ceny.Ceny potravín by mali v prvom kvartáli roka podľa Žárskej ďalej rásť, pričom v druhej polovici roka 2022 očakáva postupnú stabilizáciu, respektíve znižovanie cien. Cena ropy a pohonných hmôt by sa mohla postupne počas roka znížiť o pár percent, čo by mohlo pomáhať poklesu cien aj na Slovensku. „Pokles cien však neočakávame v prvom kvartáli, ale pravdepodobne až neskôr,“ uviedla Žárska.„Je potrebné si uvedomiť, že aj keď ceny rastú, ešte stále nejde o žiadne extrémy. Infláciu ťahá smerom nahor len zopár segmentov, čo sa však po naplnení potrieb spotrebiteľov a opadnutí nákupnej horúčky zmení. Príde zníženie dopytu a následne aj samotných cien,“ pokračoval generálny riaditeľ poradenskej spoločnosti Sophistic Pro finance Radoslav Valko.Z dlhodobého hľadiska by vyššia inflácia nastala podľa neho napríklad vtedy, keď by Európska únia prijala rozhodnutie, že nechce byť závislá na výrobe tovarov krajinami s lacnou pracovnou silou. Tieto produkty by museli začať vyrábať krajiny únie, kde sú mzdy ďaleko vyššie, čo by sa premietlo aj do dlhodobého zvýšenia cien. „Samozrejme, ide o veľmi málo pravdepodobný scenár,“ uzavrel Valko.