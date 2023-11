Mihál nahradil v europarlamente Šimečku, do frakcie Obnovme Európu vstúpil aj kvôli Nicholsonovej

Frakcia Obnovme Európu

Legislatíva európskych preukazov postihnutých osôb





Frakcie slovenských europoslancov sú teda nasledovné: V EPP zostávajú Ivan Štefanec a Miriam Lexmann (KDH), Vladimír Bilčík (Demokrati) a Peter Pollák (OĽaNO). V Obnovme Európu sú Martin Hojsík, Michal Wiezik (PS) a Lucia Ďuriš Nicholsonová a Jozef Mihál. Nezaradení europoslanci sú Monika Beňová a Katarína Roth Neveďalová (Smer), Milan Uhrík (Republika) a Miroslav Radačovský (Slovenský Patriot). Robert Hajšel má pozastavené členstvo vo frakcii S&D a Eugen Jurzyca je v ECR. Euractiv.sk pripomína, že pri voľbách do europarlamentu na budúci rok pribudne ešte jeden europoslanec alebo europoslankyňa, Slovensko ich bude mať celkovo 15. Počty sa prepočítavali, aby lepšie reflektovali zmeny v obyvateľstve EÚ.





10.11.2023 (SITA.sk) - Jozef Mihál , ktorý kandidoval v posledných parlamentných voľbách za stranu Demokrati, nahradil v europarlamente predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku Bývalý minister práce vstúpil do frakciea nie do frakcie EPP, v ktorej je europoslanec za Demokratov Vladimír Bilčík. Informuje o tom portál zameraný na dianie v Európskej únii Mihál hovorí, že vstúpil do frakcie Obnovme Európu, „pretože som liberál, a preto, lebo vo frakcii Obnovme Európu je Lucia Ďuriš Nicholsonová, s ktorou ma spája dlhoročné priateľstvo.“Demokrati sú vo frakcii Európskej ľudovej strany (EPP), v ktorej je aj europoslanec za Demokratov Vladimír Bilčík. Mihál však upozorňuje, že nie je členom Demokratov ani žiadnej inej strany, takže sa rozhodoval slobodne. S liberálmi z Obnovme Európu sa plánuje koordinovať aj pri europarlamentnej činnosti.Bude riadnym členom vo výbore pre zamestnanosť a hovorí, že sa uchádza o miesto aj v ďalších výboroch ekonomického zamerania. V europarlamente bude pôsobiť iba do ďalších eurovolieb, ktoré budú v júni budúceho roku.Za ten čas by rád stihol prácu „pri prijímaní legislatívy týkajúcej sa európskych preukazov zdravotne postihnutých osôb, zmien kompetencií Európskej agentúry práce (vysielanie zamestnancov) alebo pri príprave európskej legislatívy pre zamestnancov tzv. platforiem, čo sú napríklad taxikári, niektoré slobodné povolania a podobne,“ povedal Mihál pre Euractiv Slovensko. Mihál je oficiálne europoslancom od 26. októbra, ale reálne sa zapojil až do prvej miniplenárky 8. októbra.